Domański o aferze Zondacrypto: Najbardziej martwi mnie jeden wątek

Podczas pierwszego dnia XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Andrzej Domański spotkał się z dziennikarzami największych polskich redakcji. Minister finansów i gospodarki podczas godzinnej rozmowy odnosił się do bieżących tematów gospodarczych, jak ceny paliw, deficyt budżetowy, obecność Polski w grupie G20 czy afery z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

G20 to nie jest klub bogatych

Na początku spotkania Andrzej Domański opisywał ostatnie spotkanie w ramach grupy G20 w Waszyngtonie, w którym uczestniczył razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

– Jesteśmy w tej chwili postrzegani na świecie jako modelowy przykład udanej transformacji gospodarczej. Polska może być wzorem dla państw, które znajdują się w trudnej sytuacji, jak choćby Ukraina

– mówił minister.

– Jesteśmy 20. czy 21. gospodarką świata i też musimy zacząć myśleć „big”. W tym sensie, że nie możemy tylko myśleć o tym, czy Domański przywiezie z G20 miliard dolarów czy jakichś innych prezentów, tylko, co nam obecność w tej grupie daje, jakie daje nam narzędzia w kształtowaniu i wpływie na to, gdzie będzie świat i globalna gospodarkę za dekadę czy dwie – mówił.

Jak tłumaczył, G20 nigdy nie był jakimś klubem bogatych, tylko klub tych, którzy chcą mieć rozwiązania do załatwiania poważnych spraw, jak choćby kryzysy finansowe.

Co dalej z CPN?

Podczas spotkania z dziennikarzami, minister odniósł się również do cen paliw na stacjach. Zapewnił, że obniżona akcyza i VAT na paliwa utrzyma się na pewno do końca kwietnia oraz w majówkę. A co będzie z pakietem CPN potem? – Będziemy analizować bieżącą sytuację gospodarczą – odpowiedział wymijająco.

Jednak, zdaniem Domańskiego, nawet gdyby CPN przestał obowiązywać, to rządowi zależy na tym, żeby ceny paliw nie zaczęły nagle skokowo rosnąć. – Sens jest taki, żeby złagodzić skutek konfliktu, który nie został przez nas rozpoczęty, ale którego konsekwencje ponosimy – mówił Domański.

Zondacrypto – Największy skandal dekady?

W kolejnej części spotkania Andrzej Domański odniósł się do sprawy Zondacrypto, giełdy kryptowalut, której prezes pożegnał się już z pracownikami, a wobec której Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia śledztwo. Chodzi o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Kwota jest szacowana na co najmniej 350 mln zł, choć – jak podkreślają śledczy – cały czas rośnie, tak samo, jak i liczba pokrzywdzonych inwestorów.

– To jest afera, wszyscy się chyba z tym zgodzimy – mówił minister finansów i gospodarki do dziennikarzy. Nie chciał się natomiast odnosić do pomysłów utworzenia komisji śledczej w tej sprawie. – Mnie najbardziej martwi wątek PKOl. Są sportowcy, którzy przecież nie są za to odpowiedzialni, co naobiecywał im pan Piesiewicz (Radosław Piesiewicz, prezes PKOL – red.), którzy w tej chwili są poszkodowanymi w tej sprawie – mówił.

Przypomnijmy, że Zondacrypto od października zeszłego roku jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Giełda kryptowalut zobowiązała się do przekazania polskim olimpijczykom startującym na igrzyskach zimowych we Włoszech 1,38 mln zł w formie nagród.

– Gdyby taka afera dotyczyła banku, to mówilibyśmy co najmniej o największym skandalu dekady. Gdyby taka sytuacja dotyczyła jakiegoś funduszu, to Komisja Nadzoru Finansowego zmiotłaby taki podmiot z ziemi. Sprawa Zondacrypto musi zostać wyjaśniona, ale jakie narzędzie będzie do tego najbardziej skuteczne, to dzisiaj nie będę w tej sprawie wyrokował – uciął krótko minister.

