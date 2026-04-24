Ukryty koszt kredytu? TSUE: banki działały niezgodnie z prawem

Idziesz do banku po kredyt. Nie masz gotówki na zapłatę prowizji. Pracownik mówi, że nie ma sprawy, bo prowizja jest doliczana do kwoty kredytu i spłacisz ją w ratach. Znajoma sytuacja? Niemal standard. Tylko, że nikt ci nie mówił, że odsetki zapłacisz nie od kwoty kredytu, którą faktycznie otrzymasz, ale także od tej prowizji i wszystkich innych kosztów, które bank „skredytował”. W ten sposób twoje zobowiązanie rośnie o kolejne tysiące złotych. Niepostrzeżenie. 23 kwietnia TSUE uznał tę powszechną praktykę za niezgodną z prawem unijnym. Otwiera to drogę do darmowych kredytów (sankcji kredytu darmowego), bo na tym tle zapadł wyrok trybunału.

Kolejna sprawa o „sankcję”, jakich wiele