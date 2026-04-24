Olbrzymi bank apeluje do klientów. Wielka zmiana na ostatnią chwilę

W komunikacie z piątku przedstawiciele banku poinformowali, że od 25 kwietnia Santander Bank Polska będzie działać oficjalnie pod nową marką Erste. Zmieni się m.in. logo i barwy instytucji, a także jej siedziba – na Plac Europejski 3A w Warszawie.

Santander Bank przechodzi w Erste Bank

Klienci muszą teraz zwrócić uwagę na kilka kluczowych dla nich zmian. Chodzi m.in. o adres strony internetowej – teraz informacje na temat banku będzie można znaleźć na stronie erste.pl. Zmienią się również nazwy usług online – klienci będą musieli zainstalować nową aplikację bankową – Erste.

Co ważne, według informacji przekazanych przez bank, klienci nie muszą podejmować żadnych działań, aby móc korzystać z oferty banku. „Wszystkie umowy pozostają w mocy, nie musisz podpisywać dodatkowych aneksów. Nie zmieniają się również numery kont bankowych, terminy ważności kart ani numery PIN” – poinformowano.

Santander Bank zapowiedział krótką przerwę

Placówka poinformowała również, że od 24 kwietnia od godz. 23.00 do 25 kwietnia do godz. 8.30 usługi bankowości online nie będą dostępne. Chodzi o serwisy transakcyjne oraz aplikacje. Z kolei Kantor Sandander nie będzie dostępny od godz. 22.00, a strona internetowa banku od godz. 23.00 w piątek do godz. 3.00 w sobotę.

„W czasie przerwy będziemy pracować nad zmianami w systemach w związku z nową nazwą. W tym czasie bez przeszkód możesz płacić kartami i korzystać z bankomatów. Ponieważ musimy dostosować również bankomaty i wpłatomaty, mogą występować chwilowe przerwy w pracy poszczególnych urządzeń. Nasze infolinie będą działać bez zmian” - czytamy w komunikacie banku.

Informacje na temat Erste Bank Polska

Dotychczasowy Santander Bank Polska jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Pod koniec 2024 roku obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów w całym kraju i zatrudniał 11,4 tys. osób. Według prezentacji wyników banku za 2025 r. posiada on 5,4 mln klientów detalicznych.

