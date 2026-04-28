Dług publiczny Polski przebije bezpieczną granicę? Ujawniono rządowy dokument

Z przedstawionych przed tygodniem danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 roku.

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w ubiegłym roku 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku. Tymczasem granicą długu, która jest uznawana za bezpieczną jest 60 proc. PKB.

Dług publiczny powyżej bezpiecznej granicy?

Wygląda na to, że w tym roku bariera ta może zostać przekroczona. Wskazuje na to Ministerstwo Finansów w projekcie „Sprawozdania z wdrażania śreniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028”. Do dokumentu, który ma zostać przyjęty podczas dzisiejszego posiedzenia rządu dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”.

Resort finansów prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie w tym roku 6,8 proc. PKB, co oznaczałoby redukcję deficytu o 0,5 pkt proc. w stosunku do zeszłego roku. Jak zauważa jednak gazeta, skala spodziewanej obniżki deficytu jest mniejsza, niż wynikałoby z obowiązującej ustawy budżetowej.

Wolniejsze ograniczanie deficytu ministerstwo tłumaczy niższymi od oczekiwań dochodami podatkowymi. – Niższa prognoza dochodów z VAT wynika przede wszystkim z uwzględnienia efektu instrumentu SAFE. W przypadku podatku CIT i akcyzy niższa prognoza na 2026 r. jest spowodowana słabszym wykonaniem w 2025 r. Dodatkowo, obniżenie prognozy dochodów z podatku akcyzowego wynika z braku – wskutek weta Prezydenta RP – uchwalonych zmian stawek akcyzy na alkohole – podano w projekcie rządowego dokumentu.

Jak wspomniano, w projekcie założono przekroczenie bezpiecznej granicy długu sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów szacuje, że na koniec tego roku dług publiczny (liczony według definicji unijnej, a więc z funduszami pozabudżetowymi) wyniesie 65,1 proc. PKB. Wzrost relacji długu do PKB w 2026 r. będzie przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu i funduszy powołanych w Banku Gospodarstwa Krajowego, przede wszystkim Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz tempa wzrostu nominalnego PKB.

Jeśli prognozy te potwierdzą się, oznaczałoby to, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB powiększył o ponad 15 pkt. proc.

