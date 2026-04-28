Dobre wieści dla kierowców przed majówką. Pilny komunikat resortu finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie o przedłużeniu niższego VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe do 15 maja. Decyzja ta jest realizowana w ramach rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) obniżającego ceny paliw.

CPN przedłużony do 15 maja

– W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br. – informuje resort finansów.

– Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe – dodaje.

Ministerstwo Finansów przypomina, że akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Są one ustalane każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

W dniu dzisiejszym (28 kwietnia) stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,21 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,72 zł za litr,

olej napędowy: 7,12 zł za litr.

Czytaj też:

Tyle kierowcy zapłacą za paliwo w długi weekend. Są prognozy na majówkęCzytaj też:

Dług publiczny Polski przebije bezpieczną granicę? Ujawniono rządowy dokument