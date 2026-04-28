Erste Bank Polska wystartował i stawia na edukację klientów. Będą nowości, których na rynku nie ma

– To, co budowaliśmy przez lata lokalnie, czyli renomę stabilnego solidnego banku, który wyróżnia się jakością obsługi klienta i stawia klienta na pierwszym miejscu łączymy teraz z ponad 200-letnią tradycją Grupy Erste, która ma doświadczenie w regionie Europy Środkowej – mówił podczas inauguracji nowej marki Michał Gajewski, prezes Erste Bank Polska.

I dodawał, że bank wierzy w wzmacnianie zdrowia finansowego klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, bo zapewni ono im rozwój, a to z kolei pozwoli budować zaufanie klientów do współpracy z bankiem.

Edukacja, wygoda i nieznana wcześniej oferta dla MŚP

Erste Bank Polska stawia przede wszystkim na edukację wśród Polaków systematycznego oszczędzania, promowanie ubezpieczeń, wygodne i tanie bankowanie w 21 krajach świata oraz nowe rozwiązania dla segmentu MŚP.

– Mamy jako Polacy mamy w genach przedsiębiorczość, zaradność, branie spraw w swoje ręce. I nasz bank chce być wsparciem takiego stanowiska rodaków – podkreślał na inauguracyjnej konferencji Rafał Jakubowski, Chief Marketing Officer. Podczas spotkania przywołano słowa Lecha Wałęsy, który mówił niegdyś, że Polska może się stać drugą Japonią.

– Dziś siła nabywcza Polaków jest wyższa niż obywateli Japonii – zwrócił uwagę wiceprezes banku Lech Gałkowski, kierujący pionem bankowości biznesowej i korporacyjnej oraz inwestycyjnej.

Oszczędzanie możliwe już od 10 zł

Nowości oferty Erste Banku Polska można podzielić na trzy segmenty. Pierwszy dotyczy dbałości o zdrowie finansowe klientów. O co chodzi? – To filozofia, która przyświeca Grupie Erste od lat. Szeroki dostęp do rozwiązań finansowych i doradztwa, a także systematyczność, regularne odkładanie mniejszych kwot, inwestowanie większych kwot, dywersyfikacja środków, ubezpieczania się – to nawyki i zachowania, które będziemy chcieli promować – tłumaczyła Magdalena Proga Stępień, wiceprezeska zarządu odpowiedzialna za pion detaliczny.

Jak to podejście ma się przełożyć konkretnie na ofertę? Bank wprowadza możliwość oszczędzania na koncie Pro Oszczędnościowym (4,5%) według zasady „im bardziej dbasz o swoje zdrowie finansowe, tym wyższe oprocentowanie”. Ponadto Erste umożliwi regularne i automatyczne inwestowanie w aplikacji mobilnej bardzo małych kwot, zaczynających się już od 10 zł. Chce też dawać wszystkim klientom większą elastyczność, oferując w trakcie spłaty kredytu możliwość m.in. zmiany terminu spłaty raty, wydłużenia okresu spłaty kredytu czy skorzystania z karencji spłaty kapitału.

W ofercie mają pojawić się również atrakcyjne produkty emerytalne i bezpieczne pożyczki, tzw. inwestycje „z tarczą”, czy też preferencyjne warunki ubezpieczeń z wyższymi sumami ubezpieczeń oraz z rozszerzonym zakresem ochrony m.in. podróżnych, nieruchomościowych, czy od opóźnienia lotu.

Szybkie przelewy i niskie opłaty walutowe w aż 21 krajach

Drugi obszar nowości dotyczy wygody korzystania z banku. Ta część oferty jest odpowiedzią Erste na rosnącą mobilność klientów, dla których prosta wymiana walut, podróże, szybkie transakcje zagraniczne czy kupowanie w sklepach poza Polską to dziś element codzienności.

Chodzi tu m.in. o obniżenie niektórych opłat, ale też szeroki dostęp w aplikacji mobilnej do 21 walut z najtańszymi na rynku – jak zapewnia bank – płatnościami za te transakcje.

Ma to oznaczać m.in. transakcje kartą bez prowizji za przewalutowania po preferencyjnych kursach wymiany premium, bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie i bezpłatne konta walutowe dostępne w aplikacji. Bank utrzyma również nielimitowane przelewy natychmiastowe za 0 zł. – Nie chcemy, aby nasi klienci byli zaskakiwani np. kosztami przewalutowań – tłumaczyli przedstawiciele banku. Częścią oferty ma być też nowa usługa eSIM, która umożliwi korzystanie z internetu podczas wyjazdów za granicę w ponad 200 krajach.

Dla firm cashback, program lojalnościowy, pożyczki na start i darmowe terminale

Trzecia część nowości dotyczy segmentu korporacyjnego. W ofercie jest rachunek dla firm za 0 zł, który dodatkowo ma zawierać najbardziej korzystną rynkowo ofertę cashback z programem lojalnościowym i ofertą walutową z kontem walutowym za 0 zł, dostępnym w aplikacji.

Bank zaoferuje również unikalne rozwiązanie finansowania od pierwszych dni działalności gospodarczej, tzw. epożyczkę, dostępną online i bez prowizji. Firmy przyjmujące płatności na telefonach czy tabletach będą mogły przez trzy lata korzystać z bezpłatnej oferty na terminale softPOS.

Dodatkowo zamożni klienci otrzymają możliwość korzystania z konta Erste Platinum z pełną ofertą ubezpieczeniową i inwestycyjną oraz z nowym funduszem inwestycyjnym prowadzonym w walucie euro.

Wiceprezes banku Lech Gałkowski poinformował, że bank będzie wspierał ekspansję polskich firm w Europie Środkowej, a klientom z krajów Grupy Erste pomoże w rozwoju w Polsce. Dziś 2100 polskich spółek jest obecna w krajach, w których działa Erste, a 800 spółek z tych krajów funkcjonuje u nas. Bank chce pomóc polskim firmom w szukaniu celów do przejęć w regionie oraz w ich finansowaniu.

Zmiany w ofercie mają wchodzić stopniowo. Pierwsza część nowej oferty pojawi się w maju i następne w kolejnych miesiącach.

Bank zapowiedział również od września prowadzenie sejfów dla najmłodszych, co ma im pozwolić odkładać na koncie nawet niewielkie środki na przyszłość. Zapewniono również dalsze rozwijanie aplikacji mobilnej (przy czym bez wskazywania czy na pewno dojdzie do migracji z obecnej aplikacji do aplikacji George, z której korzystają klienci Grupy Erste) oraz utrzymanie wszystkich swoich kanałów kontaktu z bankiem – zarówno przez czat, wideo, telefon, jak i w placówkach tradycyjnych.

Rebranding za 250 mln zł i kampania o tym, że niemożliwe jest możliwe

Koszty rebrandingu związane ze zmianą nazwy z Santander na Erste, wyniosą ok. 250 mln zł. Wraz z rebrandingiem ruszyła nowa kampania banku: „Wierz w siebie. My wierzymy w Ciebie”.

– To nie jest slogan, to mocna deklaracja, która jest na gruncie ponad 200-letniego doświadczenia. Wierzymy w potencjał naszych klientów, że w sposób odpowiedzialny możemy wspierać na ich rozwój – to jest nasz cel – mówił prezes banku, Michał Gajewski.

Marka ma być optymistyczna, odważna, wzmacniająca, wspierająca sprawczość klientów. Erste Bank Polska ma być bankiem, który kieruje się w kontaktach z klientami wartościami.

Zdaniem przedstawicieli banku obszar asset management, ubezpieczeniowy i finansowania ma tak duży potencjał, że będzie można skupić się bardziej na „poszerzaniu tortu” niż „przesuwaniu suwaka”, co należy rozumieć jako poszukiwanie – dzięki nowym, nieznanym na polskim rynku produktom czy usługom – nowych klientów niż walkę cenową.

Jak te wszystkie zapowiedzi przedstawiciele Erste Bank Polska przekują się w realia, czas pokaże. Na pewno rynek usług bankowych zaczyna być coraz bardziej konkurencyjny, a rywalizacja coraz mocniej przenosi się w obszary związane z mobilnością klientów i brakami w obszarze budowania poduszek zabezpieczających ich przyszłość oraz ekspansją zagraniczna firm.