Majówka ważniejsze niż PIT? Tylu Polaków jeszcze się nie rozliczyło

– Pamiętaj, żeby rozliczyć PIT do 30 kwietnia. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Już dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze Twój e-PIT – apel tej treści wystosowało przed tygodniem Ministerstwo Finansów.

Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę

Miliony Polaków pozostawia jednak rozliczenie się z fiskusem na ostatnią chwilę. Choć podatnicy mają taką możliwość od 15 lutego, do tej pory – jak pokazują dane przesłane „Wprost” przez Ministerstwo Finansów – złożono niemal 15 mln deklaracji za 2025 rok (stan na 25 kwietnia). To oznacza, że ok. 10 mln Polaków jeszcze tego nie zrobiło.

Przypomnijmy, że przed rokiem Polacy złożyli 24,8 mln deklaracji PIT za 2024 rok. 23,6 mln z nich (95 proc.) złożono drogą elektroniczną, a tylko 1,2 mln w formie papierowej. Prawie 8,3 mln deklaracji podatnicy zaakceptowali samodzielnie, podczas gdy 6 mln zostało zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Ta ostatnia grupa podatników nie zainteresowała się swoim zeznaniem za 2024 rok i zdała się na wyliczenia przygotowane przez Urząd Skarbowy. Wygląda na to, że zbliżona liczba osób nie zamierza zajrzeć do swojego zeznania również i tym razem.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda przypomina, że osoby, które mają wątpliwości jak rozliczyć PIT, mogą skorzystać ze wsparcia infolinii. – Nasza infolinia umożliwia kontakt z pracownikami urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej pod jednym numerem telefonu. Obsługujemy nawet 20 tys. połączeń dziennie. Zachęcam do korzystania z wiedzy naszych ekspertów – mówi Łoboda.

W dniach 20-24 kwietnia i 27-30 kwietnia Infolinia KAS udziela informacji dotyczących rozliczenia PIT w wydłużonych godzinach pracy – od 8 do 18. Szczegółowe informacje na temat rozliczania PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl. Za pomocą tej strony można również zadawać pytania online – mailowo i na czacie.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Wizytę można też umówić przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US).

