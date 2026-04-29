Ranking lokat bankowych na rok. Wreszcie nastały podwyżki

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Ranking lokat bankowych na rok. Jest nowy lider

O ile przed miesiącem mieliśmy do czynienia z serią obniżek, to w kwietniu część banków zdecydowało się na podwyżki. Dotyczy to nowego lidera rankingu, jakim jest Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. W marcu oprocentowanie wyniosło 3,80 proc., podczas gdy teraz jest to 4,10 proc. w skali roku. Wzrost stawki to nie wszystko, zaletą lokaty jest również brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński odpowiednik BFG.

Na drugim miejscu znalazła się nowość. Chodzi o propozycję BNP Paribas Banku Polska – Lokata Dynamiczny Zysk. Jest to lokata progresywna z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. Średnia stawka obowiązująca dla całego okresu deponowania to 4,03 proc. w skali roku. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalnie można wpłacać 40 000 zł.

Na trzecim miejscu plasują się ex aequo dwie propozycje z oprocentowaniem na poziomie 4 proc. rocznie. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Z propozycji tej skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to 12 000 000 zł. Oszczędności wpłacone do tego banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów. Druga lokata z 4 proc. stawką to Lokata terminowa od Unicredit (identyczne oprocentowanie oferowano miesiąc temu). W tym wypadku warunkiem dodatkowym jest otwarcie konta osobistego. Za ochronę środków wpłaconych do banku odpowiada belgijski system gwarantowania depozytów. Górny limit wpłat to aż 25 000 000 zł.

Na kolejnych miejscach znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 4 proc. Na czwartej pozycji uplasował się lider marcowego zestawienia, czyli Lokata terminowa od CA Auto Banku. Przed miesiącem stawka wynosiła 4,15 proc. rocznie, teraz jest to 3,90 proc. Piąte miejsce zajmuje Nest Lokata Nowe Środki Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 3,70 proc. w skali roku, co oznacza wzrost o 0,20 pkt proc. Na podwyżkę zdecydował się również Santander Consumer Bank na Lokacie Online Nowe Środki – z 3 do 3,60 proc. rocznie.

