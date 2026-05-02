Ubywa zwolenników euro w Polsce. Sondaż dla „Wprost”

1 maja minęła 22. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego z 2003 roku jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w naszym kraju euro. Na razie jednak nic wskazuje na to, by w najbliższych latach nastąpił w tej sprawie przełom. Ma to związek z faktem, że brakuje woli politycznej w tej kwestii wśród najważniejszych ugrupowań.

Politycy doskonale zdają sobie sprawę, że do wprowadzenia euro sceptycznie podchodzą Polacy. Potwierdza to najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost".

Rośnie grono przeciwników euro

Na pytanie: „Czy Polska powinna przyjąć euro?” aż 63 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”, a jedynie 22,1 proc. respondentów chce zastąpienia złotówki unijną walutą. 15 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.