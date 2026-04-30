Złoty słabnie przed majówką. Kursy walut 30 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 30 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6460 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2589 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6182 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9170 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty słabnie

Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia

dolar –3,6460 zł

euro –4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 4,9170 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 29 kwietnia

dolar –3,6356 zł

euro –4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6041 zł

funt szterling – 4,9076 zł

Kursy walut – wtorek, 28 kwietnia

dolar –3,6293 zł

euro –4,2470 zł

frank szwajcarski – 4,6003 zł

funt szterling – 4,9016 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia

dolar –3,6130 zł

euro –4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6106 zł

funt szterling – 4,8970 zł

Kursy walut – piątek, 24 kwietnia

dolar – 3,6294 zł

euro – 4,2428 zł

frank szwajcarski – 4,6170 zł

funt szterling – 4,8911 zł

Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia

dolar – 3,6321 zł

euro – 4,2501 zł

frank szwajcarski – 4,6318 zł

funt szterling – 4,9046 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

