Złoty słabnie przed majówką. Kursy walut 30 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 30 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6460 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2589 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6182 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9170 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty słabnie
Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia
- dolar –3,6460 zł
- euro –4,2589 zł
- frank szwajcarski – 4,6182 zł
- funt szterling – 4,9170 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 29 kwietnia
- dolar –3,6356 zł
- euro –4,2445 zł
- frank szwajcarski – 4,6041 zł
- funt szterling – 4,9076 zł
Kursy walut – wtorek, 28 kwietnia
- dolar –3,6293 zł
- euro –4,2470 zł
- frank szwajcarski – 4,6003 zł
- funt szterling – 4,9016 zł
Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia
- dolar –3,6130 zł
- euro –4,2445 zł
- frank szwajcarski – 4,6106 zł
- funt szterling – 4,8970 zł
Kursy walut – piątek, 24 kwietnia
- dolar – 3,6294 zł
- euro – 4,2428 zł
- frank szwajcarski – 4,6170 zł
- funt szterling – 4,8911 zł
Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia
- dolar – 3,6321 zł
- euro – 4,2501 zł
- frank szwajcarski – 4,6318 zł
- funt szterling – 4,9046 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
