PZU przejmuje lidera rynku w Ukrainie. Ten ruch zmienia układ sił

PZU zawarło warunkową umowę przejęcia 100 proc. akcji MetLife Ukraina, największego ubezpieczyciela na życie w Ukrainie. Spółka kontroluje niemal połowę rynku i obsługuje około 900 tys. klientów.

PZU sięga po MetLife. To lider rynku w Ukrainie

Wartość transakcji PZU nie została ujawniona, ale jej znaczenie wykracza poza pojedynczą inwestycję. Ma to być kolejny krok w budowaniu silnej pozycji polskiego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla PZU przejęcie oznacza przede wszystkim zwiększenie skali działalności w segmencie ubezpieczeń życiowych. Firma zyskuje dostęp do rozbudowanej sieci sprzedaży oraz gotowego portfela klientów MetLife.

Prezes PZU Bogdan Benczak podkreśla, że decyzja ma zarówno wymiar strategiczny, jak i biznesowy. Rynek ukraiński – mimo trudnych warunków – wciąż jest relatywnie słabo nasycony, co oznacza potencjał wzrostu.

PZU inwestuje w MetLife. Ukraiński rynek z potencjałem, ale i ryzykiem

Ukraina pozostaje rynkiem o dużych możliwościach, ale niepozbawionym ryzyka. Ostatnie lata przyniosły jednak konsolidację sektora i poprawę stabilności działających tam firm.

PZU zabezpieczyło transakcję poprzez ubezpieczenie oferowane przez KUKE, co ma ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności w kraju, gdzie toczy się wojna.

– Nasza inwestycja i sposób jej przeprowadzenia pokazują, że potrafimy łączyć odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem z długoterminowym myśleniem strategicznym. Inwestujemy tam, gdzie mamy doświadczenie, lokalną obecność i realną zdolność do budowania wartości – nawet w trudnych warunkach rynkowych – powiedział cytowany przez Money prezes PZU.

Znakomite wyniki MetLife Ukraina

MetLife Ukraina to nie tylko lider rynku, ale też firma o solidnych fundamentach finansowych. W 2025 roku osiągnęła 38 mln euro przychodów i 21 mln euro zysku netto, poprawiając wyniki rok do roku.

Rentowność pozostaje wysoka – szacowany wskaźnik ROE wynosi około 20 proc. Spółka dysponuje również kapitałem pozwalającym na wypłatę dywidendy, co zwiększa atrakcyjność inwestycji PZU.

Finalizacja przejęcia MetLife Ukraina będzie możliwa dopiero po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. To standardowa procedura, ale w obecnych warunkach rynkowych może mieć szczególne znaczenie. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, PZU wyraźnie umocni swoją pozycję w regionie i zrobi kolejny krok w kierunku budowy międzynarodowej grupy finansowej.

