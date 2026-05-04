Polacy uciekają z kredytami do innych banków. Chodzi o koszty

W I kwartale 2026 roku rynek kredytów mieszkaniowych wyraźnie przyspieszył, ale nie cały wzrost oznacza finansowanie zakupu nowych nieruchomości. Coraz większą rolę odgrywa refinansowanie kredytów mieszkaniowych, czyli przenoszenie już istniejącego zobowiązania do innego banku.

Z danych przywołanych przez Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Badań i Analiz ZBP, wynika, że poziom spłat i nadpłat kredytów mieszkaniowych w pierwszym kwartale wyniósł około 28 proc. To pokazuje, jak istotnym elementem rynku stały się działania kredytobiorców zmierzające do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia.

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych rośnie

Łączna podaż kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2026 roku osiągnęła 33,6 mld zł. Czysta, nowa podaż zwiększyła się z 19,5 mld zł w analogicznym okresie 2025 roku do 24,3 mld zł.

Oznacza to wzrost o około 24,7 proc. rok do roku. Jednocześnie bardzo mocno zwiększyła się skala refinansowania, które rok wcześniej wynosiło 1,6 mld zł, a w I kwartale 2026 roku sięgnęło już 9,3 mld zł.

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych i udział w rynku

W efekcie udział refinansowania w łącznej podaży kredytów mieszkaniowych wzrósł z około 8 proc. do niemal 28 proc. To duża zmiana w strukturze rynku.

Jak wskazuje Pawlonka, coraz większa część sprzedaży kredytów mieszkaniowych nie jest związana z zakupem nowej nieruchomości. Chodzi raczej o przenoszenie istniejącego kredytu do innego banku, najczęściej po to, by zmniejszyć koszt obsługi zadłużenia.

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych a stopy procentowe

Według przedstawiciela ZBP to naturalna reakcja kredytobiorców na wcześniejsze obniżki stóp procentowych oraz zmianę oczekiwań rynkowych. Kredytobiorcy szukają korzystniejszych warunków i próbują zmniejszyć obciążenie domowego budżetu.

Jednocześnie kwietniowe zatrzymanie cyklu obniżek stóp procentowych może wpłynąć na dalszy rozwój tego trendu. Wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp w kolejnych miesiącach może ograniczyć tempo wzrostu refinansowania.

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych może wyhamować

Nie oznacza to jednak całkowitego zatrzymania przenoszenia kredytów między bankami. Możliwe jest raczej stopniowe wyhamowanie tego zjawiska.

Dane za I kwartał pokazują, że kredytobiorcy aktywnie reagują na zmiany warunków rynkowych. Refinansowanie stało się jednym z najważniejszych elementów rynku hipotek, obok nowych kredytów przeznaczanych na zakup nieruchomości.

