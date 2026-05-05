Czy RPP obniży stopy procentowe? Ekspert mówi wprost

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podczas dwudniowych obrad Rada, pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), zdecyduje o poziomie majowych stóp procentowych.

Przypomnijmy, że efektem kwietniowej decyzji Rady było pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc.

Maj bez obniżki?

Zdaniem eksperta obniżki nie będzie. Rada pozostawi stopy procentowe bez zmian.

– Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania makroekonomiczne i sytuację na rynkach finansowych, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na majowym posiedzeniu jest utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – uważa Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

W ocenie dyrektora oddziału Lendi taka decyzja pozwoliłaby Radzie ocenić wpływ wcześniejszych działań na gospodarkę oraz obserwować rozwój sytuacji inflacyjnej w kolejnych miesiącach.

– Majowe posiedzenie RPP prawdopodobnie nie przyniesie istotnych zmian w poziomie stóp procentowych. RPP może zachować ostrożność i odłożyć ewentualne dalsze decyzje o zmianach stóp procentowych na kolejne miesiące – stwierdza.

Kiedy możemy spodziewać się niższych stóp procentowych?

O tych obniżkach marzą wszyscy polscy kredytobiorcy. Czy jednak Polskę na nie stać?

– Dalsze obniżki stóp procentowych są możliwe, jednak prawdopodobnie nie nastąpią od razu. RPP może przyjąć bardziej ostrożne podejście, szczególnie w kontekście ryzyka wzrostu cen energii i niepewności na rynkach międzynarodowych. Podwyżki stóp procentowych wydają się natomiast mało prawdopodobne, ponieważ obecny poziom inflacji nie wskazuje na potrzebę ponownego zacieśniania polityki monetarnej – uważa Dawid Róg.

Aktualna wysokość stóp procentowych NBP

Po kwietniowej decyzji RPP stopy procentowe NBP kształtują się następująco:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

FAQ najczęstsze pytania o inflację

Czym jest inflacja?

Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, prowadzący do spadku siły nabywczej pieniądza.

Ile wynosi cel inflacyjny w Polsce?

Cel inflacyjny w Polsce, ustalony przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), wynosi 2,5% w ujęciu rocznym z symetrycznym przedziałem odchyleń o 1 punkt procentowy (czyli 1,5%–3,5%).

Czym jest inflacja bazowa?

Inflacja bazowa to wskaźnik cen towarów i usług (CPI) po wyłączeniu najbardziej zmiennych składników, czyli żywności i energii.

