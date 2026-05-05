Lokaty bankowe na miesiąc. To najwyższa obecnie stawka na rynku

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w maju ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Ranking lokat bankowych na miesiąc. „Siódemka” wciąż do wzięcia

Jego liderem pozostaje Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Proponowane oprocentowanie, to 7 proc. w skali roku, co jest obecnie najwyższą stawką dostępną na rynku. Z oferty zwycięzcy rankingu mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Drugie miejsce po awansie z trzeciego zajmuje Lokata Urodzinowa proponowana przez Bank Millennium. Stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 4 proc. rocznie. Z oferty skorzystać mogą posiadacze konta w instytucji, ale jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna można wpłacać 25 000 zł.

Tuż za Lokatą Urodzinową znalazła się Lokata na Nowe Środki oferowana przez BOŚ Bank. Propozycja ta utrzymała trzecią pozycję, mimo obniżki oprocentowania – z 4 do 3,95 proc. rocznie. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Konieczne jest posiadanie konta w banku, a także wpłata nowych środków. Wabikiem tej oferty może być brak górnego limitu wpłat.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata Plus proponowana przez Toytoa Bank, a także Lokata Facto od BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,40 i 3 proc. w skali roku.

W majowym zestawieniu zabrakło natomiast wicelidera kwietniowego rankingu. Mowa o Mowa o Lokacie Powitalnej od Credit Agricole, co ma związek ze zmianą terminu obowiązywania lokaty z miesiąca do trzech miesięcy.

