Rozliczenie PIT będzie wyglądało inaczej? Szykuje się ważna zmiana

30 kwietnia minął termin złożenia zeznania podatkowego PIT za 2025 rok. Przekazane w tamtym dniu wstępne szacunki resortu finansów wskazywały, że podatnicy złożyli ok. 17 mln zeznań, z czego zdecydowana większość wpłynęła elektronicznie, w tym ponad 8,6 mln w usłudze Twój e-PIT.

– Najwygodniejszą formą rozliczenia jest usługa Twój e-PIT. W ten sposób podatnicy złożyli już ponad 8,6 mln deklaracji. W zeznaniu przygotowanym w Twój e-PIT można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku – podkreśla Ministerstwo Finansów.

W najbliższej przyszłości resort planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku.

W projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych znalazły się zapisy, na mocy których pracodawcy musieliby dane o zarobkach pracowników przesyłać do administracji skarbowej. Podatnicy mogliby uzyskać do nich dostęp w e-Urzędzie Skarbowym.

Polacy chcą nadal otrzymywać PIT

Do planowanych zmian z dystansem podchodzą polscy podatnicy. Z sondażu pracowni SW Research na zlecenie PITax wynika, że aż 57,7 proc. respondentów chciałoby nadal otrzymywać PIT-11 do ręki albo mailem. Osoby, które uważają, że wystarczy, aby dane były w rządowym systemie, stanowią 26,9 proc. ankietowanych.

Jednym ze skutków odejścia od przekazywania PIT-11 może być większa liczba zeznań automatycznie akceptowanych przez systemy Krajowej Administracji Skarbowej, a co za tym idzie mniej podatników będzie wpisywać do rozliczenia podatkowego organizację pożytku publicznego, na którą chce przekazać 1,5 proc. swojego podatku. Blisko 43 proc. badanych spodziewa się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 podatnikom utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego. Przeciwnego zdania jest jedna czwarta respondentów (25,5 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie firmy PITax na grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Badanie zrealizowano pod koniec stycznia 2026.

