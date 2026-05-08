W piątek w Warszawie podpisano umowę pożyczkową w ramach SAFE. Około godz. 13:30 podpisy pod dokumentami dotyczącymi umowy SAFE złożyli: wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj, pierwsza wiceprezes zarządu BGK Marta Postuła, a takze unijni komisarze: Andrius Kubilius i Piotr Serafin.

Umowa SAFE podpisana. „Polska bezpieczniejsza o 180 mld zł"

Po podpisaniu dokument został przekazany na ręce Donalda Tuska. – To jest szczególny moment. Moment naprawdę uroczysty i zasługujący na taką oprawę. To jest moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej – powiedział szef rządu.

– Ale nie chodzi o uroczyste ceremonie w tym przełomowym momencie. Chodzi o istotę tego przełomu. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. Będzie bezpieczniejsza o 180 mld zł. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy – dodał.

Premier wyraził nadzieję, że “ominie nas otwarty konflikt”, ale jak zaznaczył “wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu”.

Pierwsze środki na dniach

Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską 5 maja. Zgodnie z zapowiedzią pełnomocniczki ds. Instrumentu na rzecz Zwiększania Bezpieczeństwa Europy Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej ok. 10 maja Polska powinna otrzymać pierwsze 6 mld euro.

Umowa SAFE to pożyczka w ramach unijnego programu SAFE (Support to Accelerate Forces in Europe), mającego przyczynić się do wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Z zapowiedzi rządu wynika, że Polska jest największym beneficjentem programu i otrzyma łącznie ok. 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł).

