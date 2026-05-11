Zarobki w Polsce mocno w górę. Zbliżamy się do magicznej granicy

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) wydał komunikat dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku. Średnia płaca za okres styczeń-marzec wyniosła 9 562,88 zł brutto. To wzrost o ok. 4 proc. względem ostatniego kwartału 2025 roku (przeciętna płaca wyniosła wówczas 9 197,79 zł brutto), a zarazem o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (8962 zł brutto).

Zarobki w Polsce coraz bliżej poziomu 10 tys. zł brutto

Powyższe dane pokazują, że z kwartału na kwartał średnie zarobki w Polsce zbliżają się do granicy 10 tys. zł. Podobny trend możemy zaobserwować analizując wzrost płac w ujęciu dotyczący poszczególnych miesięcy.

Z ostatnich danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu br. 9 652,19 zł brutto, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, a także o 5,7 proc. w relacji do lutego.

Wynik na poziomie 9 652 zł oznacza nowy rekord. Poprzedni (9 583 zł brutto) odnotowano w grudniu zeszłego roku, co oznaczało przekroczenie granicy 9500 zł, zaledwie miesiąc po przekroczeniu poziomu 9 000 zł. W styczniu bariera ta została utrzymana, ale nieznacznie (odnotowano wówczas 9 002,47 zł brutto). W lutym nastąpiło odbicie do poziomu 9 135,69 zł brutto.

W ostatnim czasie GUS poinformował również, że w listopadzie 2025 roku mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7432 zł brutto. To oznacza, że w przedostatnim miesiącu zeszłego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w październiku mediana wynagrodzeń wyniosła 7414 zł, czyli o 18 zł mniej.

