Ranking lokat bankowych na 6 miesięcy. Jeden z liderów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na 6 miesięcy. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Lider ten sam

Liderem rankingu pozostaje lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku, co jest obecnie jedną z najwyższych stawek na rynku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego minimum 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc (do spełnienia w dwóch okresach).

Górny limit wpłat to 25 000 zł.

Pozycję wicelidera zachowała VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku, gdzie stawka wynosi 6 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecie miejsce z oprocentowaniem na poziomie 4,50 proc. w skali roku zajmują ex aequo debiutanci sprzed miesiąca. Mowa o Lokacie na Start Inbanku, która wcześniej była dostępna wyłącznie na trzy miesiące. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci instytucji, a górny próg wpłat to 50 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez estoński system gwarancyjny. Druga z propozycji to Lokata Bezwarunkowa od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Depozyt jest zakładany dokładnie na 179 dni i można na nim przechowywać do 300 000 zł. Aby skorzystać z tej propozycji, należy otworzyć konto osobiste. W przypadku oszczędności wpłacanych do Volkswagen Banku działa system gwarancyjny z Niemiec.

Jest podwyżka stawki

Na czwartym miejscu rankingu lokat bankowych na pół roku plasuje się Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Banku. Warto podkreślić, że w tym wypadku nastąpiła podwyżka z 4 do 4,20 proc. w skali roku. Identyczną stawkę oferuje Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY. Tu nastąpiła obniżka – z 4.30 do 4,20 proc. rocznie. Piąte miejsce zajmuje Lokata Facto proponowana przez BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 4 proc. w skali roku.

