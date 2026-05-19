Polacy sceptyczni wobec kryptowalut. Te dane mówią wszystko

Firma IPSOS w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (NBP) sprawdziła, ilu Polaków inwestuje obecnie w kryptowaluty.

Z badania, którego rezultaty przytacza „Puls Biznesu” wynika, że posiadanie kryptowalut zadeklarowało 6,4 proc. Polaków. – Odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95 proc. prawdopodobieństwem w przedziale 5-8,1 proc. i można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski – pisze „Puls Biznesu”.

Nieliczni inwestują w kryptowaluty. Bitcoin najpopularniejszy

Najwięcej spośród wszystkich respondentów (3,5 proc.) wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), mniejszy odsetek (2,2 proc.) zadeklarował posiadanie jednostek ethera (ETH), a 3,1 proc. badanych zadeklarowało posiadanie innych kryptoaktywów.

– Wyniki pilotażowego badania wskazują, że posiadanie kryptoaktywów jest skoncentrowane w niektórych podgrupach społecznych. Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż osoby starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami prowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne – podkreśla NBP.

Podobne wyniki przynosi przeprowadzony pod koniec kwietnia sondaż CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Na pytanie: „Czy zainwestowałeś w kryptowaluty, takie jak bitcoin lub powiązane z nimi aktywa (np. fundusze) i obecnie je posiadasz?” twierdząco odpowiedziało 6,6 proc. ankietowanych. Przekłada się to na ok. 2 mln osób.

Badanie pokazało, że w kryptowaluty częściej inwestują mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 10,4 proc. i 2,2 proc.). Znaczące zainteresowanie odnotowano w młodszej grupie wiekowej. W grupie badanych w wieku 18–44 lata tego typu inwestycje zadeklarowało 12,4 proc. osób, podczas gdy w gronie osób po 44. roku życia odsetek spadł do 1,7 proc. Posiadania cyfrowej waluty nie zasygnalizowała żadna ankietowana osoba w wieku 65 plus.

Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczania transakcji, kontrolowania emisji nowych jednostek oraz weryfikacji transferu środków. Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, który powstał w 2009 roku. Kryptowaluty działają zazwyczaj w zdecentralizowanych sieciach opartych na technologii blockchain, czyli rozproszonej bazie danych, która rejestruje wszystkie transakcje w sposób publiczny i niezmienny.

