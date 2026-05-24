Coraz więcej Polaków oszczędza. Zaskakujące dane

Jak wynika z badania CBOS „Nastroje konsumenckie", 53 proc. Polaków zadeklarowało w kwietniu, że w ciągu ostatniego miesiąca w ich gospodarstwie domowym udało im się zaoszczędzić część pieniędzy. Jednocześnie 37 proc. respondentów wskazało, że musiało ograniczać wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb, a 9 proc. przyznało, że konieczne było pożyczenie pieniędzy na bieżące wydatki.

Coraz więcej Polaków oszczędza

W porównaniu z poprzednią edycją badania z lutego, odsetek osób, którym udało się zaoszczędzić część środków wzrósł o 3 pkt. proc. Zarazem zmniejszył się – o 4 pkt. proc. – odsetek respondentów deklarujących konieczność ograniczania wydatków na bieżące potrzeby. Zmniejszył się także udział osób deklarujących potrzebę pożyczania pieniędzy na bieżące wydatki – w lutym odpowiedź taką wskazało 12 proc. ankietowanych.

CBOS podał, że badanie "Nastroje konsumenckie" zrealizowano metodą mieszaną. Wyniki przedstawiono jako odsetki odpowiedzi twierdzących dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnim miesiącu.

Z przeprowadzonego na początku kwietnia sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że prawie dwie trzecie Polaków (66,1 proc.) regularnie odkłada pieniądze. 28,5 proc. ankietowanych przyznaje, że nie oszczędza, a 5,4 proc. przekonuje, że nie ma z czego oszczędzać.

Z sondażu wynika, że częściej oszczędzają mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 69,2 proc. i 63,2 proc.). Najczęściej jednak środki odkładają najlepiej zarabiający uczestnicy badania – powyżej 7000 zł netto (80,3 proc.), a także respondenci w wieku 25-34 lata (78 proc.), osoby z miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (75,2 proc.) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (73,8 proc.).

Do tego, że nie oszczędzają najczęściej przyznawali się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37 proc.), a także najstarsi uczestnicy badania w wieku 50 plus (34 proc.), najmniej zarabiający respondenci – do 3000 zł “na rękę” (33 proc.) oraz mieszkańcy największych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców (31 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 13–15 kwietnia 2026 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.).

Czytaj też:

Spada zainteresowanie tą metodą oszczędzania. Rząd przekazał daneCzytaj też:

Te osoby wciąż nie mogą przekonać się do PPK. Dominuje jedna grupa