Te podmioty dostaną środki z KPO na obronność. Ponad 22,5 mld zł

Jak podaje “Dziennik Gazeta Prawna” Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt rozporządzenia, który ma dać podstawę prawną do przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Łącznie to ponad 22,5 mld zł wydzielonych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Po 11 mld zł ma zostać przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcom. Wspomniany projekt dotyczy tych drugich. W większości mają to być długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki.

Fundusz będzie obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w tym w części kapitałowej za pośrednictwem spółki specjalnego przeznaczenia „Chrobry”. – Do przedsiębiorców również mogą być zaliczane jednostki samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak pisze gazeta, finansowanie będzie udzielane na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Projektowane rozporządzenie ma za zadanie określić szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom przez BGK regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy, oceniany przez BGK.

Inwestycje w czterech obszarach

Dziennik zwraca uwagę, że pieniędzy nie otrzymają m.in. przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej. Ponadto rodzaj pomocy może być uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca prowadzenia działalności. W przypadku dużych firm z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz z regionu warszawskiego (projekt wymienia konkretne gminy – np. Grodzisk Mazowiecki, Kampinos czy Tarczyn) pieniądze będzie można uzyskać wyłącznie na inwestycję początkową, która rozpocznie nową działalność gospodarczą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z zapowiedzi resortu funduszy wynika, że nabory na pożyczki ruszą w drugiej połowie roku. Mają być udzielane do końca 2030 roku z okresem spłaty do 20 lat.

Pieniądze z FBiO będzie można inwestować w czterech obszarach. 9,65 mld zł przeznaczono na rozwój budowli ochronnych oraz infrastruktury ochrony ludności. 2,46 mld zł przewidziano na cyberbezpieczeństwo, a 6,26 mld zł na budowę i modernizację infrastruktury podwójnego zastosowania. Ok. 4 mld zł posłuży modernizacji przedsiębiorstw.

