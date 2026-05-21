Dlaczego sądy chronią urzędników? „Państwo może zabrać ci majątek bezkarnie”

Zdumienie budzi, że żaden uprawniony organ, a w szczególności Rzecznik Praw Obywatelskich, nie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją normy prawnej wywiedzionej już wiele lat temu przez orzecznictwo NSA z treści art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją z uwagi na przedstawienie nowego, nieznanego organowi dowodu. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą NSA, instytucja wznowienia postępowania z uwagi na ujawnienie nowego dowodu nie jest środkiem, za pomocą którego można wzruszać każdą wadliwą decyzję ostateczną. Co prowadzi do pozostawania w obrocie prawnym decyzji obiektywnie wadliwych. To zgoda NSA na jawne okradanie obywateli przez bezprawie urzędnicze.

Urzędnicy kontra obywatele