Przedsiębiorcy korzystają z „wakacji” zimą. Zaskakujące dane ZUS

Mija właśnie 1,5 roku od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w czerwcu muszą złożyć wniosek do końca maja.

Wakacje od ZUS najpopularniejsze zimą

Jak jednak ujawnia ZUS, przedsiębiorcy chętniej korzystają z tego rodzaju „wakacji” w miesiącach zimowych. – Jak wakacje, to w zimie – tak przynajmniej wynika z wyborów przedsiębiorców, którzy najwięcej wniosków o wakacje składkowe do ZUS złożyli na styczeń – informuje ZUS.

W pierwszym miesiącu 2026 roku z ulgi zdecydowało się skorzystać 134 tys. płatników składek. Później wpływ wniosków był zdecydowanie niższy:

Luty – 87,2 tys.

Marzec – 64,7 tys.

Kwiecień – 55,1 tys.

Maj – 40,9 tys.

– O ulgę na czerwiec wystąpiło dotychczas ponad 24 tys. przedsiębiorców. Wnioski na czerwiec przyjmujemy do końca maja – czytamy w komunikacie ZUS.

W sumie w pierwszej połowie tego roku płatnicy złożyli 406,2 tys. wniosków o zwolnienie ze składek.

W całym 2025 roku z wakacji od ZUS skorzystało 1 mln 454 tys. przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnienia ze składek wyniosła prawie 2 mld zł.

Wnioski o wakacje od ZUS rozpatrywane są automatycznie. – Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – przypomina ZUS.

