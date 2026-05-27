Przedsiębiorcy korzystają z „wakacji” zimą. Zaskakujące dane ZUS
Przedsiębiorca obserwuje zaśnieżone miasto Źródło: Shutterstock
406,2 tys. - tyle wniosków o wakacje od ZUS wpłynęło w pierwszej połowie tego roku. Największe zainteresowanie ulgą notowano zimą.

Mija właśnie 1,5 roku od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w czerwcu muszą złożyć wniosek do końca maja.

Wakacje od ZUS najpopularniejsze zimą

Jak jednak ujawnia ZUS, przedsiębiorcy chętniej korzystają z tego rodzaju „wakacji” w miesiącach zimowych. – Jak wakacje, to w zimie – tak przynajmniej wynika z wyborów przedsiębiorców, którzy najwięcej wniosków o wakacje składkowe do ZUS złożyli na styczeń – informuje ZUS.

W pierwszym miesiącu 2026 roku z ulgi zdecydowało się skorzystać 134 tys. płatników składek. Później wpływ wniosków był zdecydowanie niższy:

  • Luty – 87,2 tys.
  • Marzec – 64,7 tys.
  • Kwiecień – 55,1 tys.
  • Maj – 40,9 tys.

O ulgę na czerwiec wystąpiło dotychczas ponad 24 tys. przedsiębiorców. Wnioski na czerwiec przyjmujemy do końca maja – czytamy w komunikacie ZUS.

W sumie w pierwszej połowie tego roku płatnicy złożyli 406,2 tys. wniosków o zwolnienie ze składek.

W całym 2025 roku z wakacji od ZUS skorzystało 1 mln 454 tys. przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnienia ze składek wyniosła prawie 2 mld zł.

Wnioski o wakacje od ZUS rozpatrywane są automatycznie. – Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – przypomina ZUS.

Źródło: ZUS