Kolekcjonerzy będą musieli się pospieszyć. Mennica Polska wydała tylko 100 sztuk

Ostatni monarcha z dynastii Piastów doczekał się wyjątkowego upamiętnienia. Kazimierz III Wielki, bo o nim mowa, został uwieczniony w złocie.

– Mennica Polska, która od lat pielęgnuje narodowe dziedzictwo, uczciła 693. rocznicę koronacji tego władcy emisją złotego medalu – poinformowała Mennica Polska.

Nakład jest bardzo niewielki – powstało zaledwie 100 egzemplarzy, a każdy wykonano z jednej uncji złota najwyższej próby. Nowa emisja nawiązuje do historycznej postaci Kazimierza Wielkiego, uznawanego za jednego z najważniejszych polskich monarchów.

Jak wygląda medal?

Projekt utrzymano w stylistyce nawiązującej do epoki Piastów. Na jednej stronie medalu znalazł się wizerunek Kazimierza Wielkiego, a drugą zdobi stylizowany Orzeł Biały oraz ornamenty inspirowane dawną symboliką państwową.

– Rewers prezentuje dostojny portret monarchy w koronie i bogato zdobionym płaszczu. Z kolei awers zdobi stylizowany Orzeł Biały, symbol suwerenności i ciągłości polskiej państwowości, wpisany w ornamentalną kompozycję inspirowaną dziedzictwem dynastii Piastów – informuje Mennica Polska.

Inspiracją dla projektu były zarówno historyczne przekazy dotyczące panowania monarchy, jak i jego obecność w polskiej tradycji oraz kronikach Jana Długosza.

Mennica przypomina o historycznych postaciach

Przedstawiciele Mennicy Polskiej podkreślają, że emisja wpisuje się w szerszą serię projektów poświęconych ważnym postaciom polskiej historii.

– Kazimierz III Wielki zapisał się w historii Polski jako władca, który umacniał granice państwa, porządkował prawo, wspierał handel oraz rozwój miast, a także inwestował w budowę zamków i murów obronnych. To właśnie te działania sprawiły, że na trwałe związał swoje imię z okresem intensywnego rozwoju kraju – powiedział Rafał Hendel, p.o. Dyrektora Marketingu w Mennicy Polskiej.

Jak podkreślał, medal poświęcony temu królowi to symboliczna opowieść o trwałości państwowości, odpowiedzialności i sile dziedzictwa historycznego zaklętej w złocie.

Historyczne emisje coraz popularniejsze

To nie pierwsza emisja historyczna przygotowana przez Mennicę Polską. Wcześniej powstały projekty poświęcone m.in. Bolesławowi Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi czy Kazimierzowi Odnowicielowi. Mennica przygotowywała także kolekcje inspirowane postaciami związanymi z polską historią i kulturą, takimi jak Fryderyk Chopin, Józef Bem czy Kazimierz Pułaski.

Eksperci rynku zwracają uwagę, że limitowane emisje wykonane z metali szlachetnych regularnie zyskują zainteresowanie kolekcjonerów. W przypadku nowych projektów duże znaczenie ma zwykle zarówno historyczna symbolika, jak i bardzo ograniczony nakład.

