Rząd zdecydował ws. podatków. Miliony Polaków mogą się rozczarować

Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie zmian w podatku PIT. Oznacza to, że próg podatkowy nadal będzie wynosił 120 tys. zł, a kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł. Bez zmian mają zostać również limity ulg podatkowych, w tym ulga na dziecko dla rodziców wychowujących jedno dziecko.

Temat zmian w systemie podatkowym wrócił po zakończeniu okresu rozliczeń PIT za 2025 rok. Część podatników i polityków oczekiwała podwyższenia progów podatkowych ze względu na rosnące wynagrodzenia i inflację. Resort finansów przekazał jednak, że obecnie nie przewiduje reform w tym zakresie.

Próg podatkowy 120 tys. zł bez zmian

Nadal obowiązywać będą dwie stawki PIT. Dochody do 120 tys. zł rocznie będą objęte 12-procentowym podatkiem, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę zostanie opodatkowana stawką 32 proc.

Według danych za 2024 rok próg 120 tys. zł przekroczyło już 7,6 proc. podatników. Wpływ na to mają przede wszystkim rosnące pensje oraz inflacja, które nie zostały uwzględnione w obecnych limitach podatkowych.

Próg podatkowy 120 tys. zł. Resort tłumaczy decyzję

Wiceminister finansów Jarosław Neneman przypomniał, że Polska znajduje się obecnie w procedurze nadmiernego deficytu. Rząd musi realizować plan naprawczy, którego celem jest obniżenie deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizacja długu publicznego.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że podejmowanie działań zmniejszających wpływy budżetowe mogłoby utrudnić realizację zaleceń Rady UE. Plan zakłada wyjście z procedury nadmiernego deficytu do 2028 roku.

Próg podatkowy 120 tys. zł. Co z ulgami?

Bez zmian pozostanie także kwota wolna od podatku wynosząca 30 tys. zł. Projekt zakładający podniesienie jej do 60 tys. zł utknął na etapie prac parlamentarnych. Rząd wskazuje, że realizacja tej propozycji zależy od poprawy sytuacji finansów publicznych.

Nie zmienią się również limity dotyczące ulgi prorodzinnej dla rodziców jedynaków. Limit dochodów wynoszący 112 tys. zł obowiązuje od 2013 roku. W praktyce oznacza to, że coraz mniej rodzin spełnia warunki do skorzystania z preferencji podatkowej.

Aktualnie ulga prorodzinna wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Rodzina wychowująca troje dzieci może odliczyć od podatku łącznie 4224,12 zł rocznie.

