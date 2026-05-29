Nowe lotnisko w Polsce coraz bliżej. Minister podał kluczowy termin

Minister Maciej Lasek zapowiada przejście do zasadniczych prac przy nowym lotnisku w Baranowie. Będzie ono najważniejszym elementem programu Port Polska, czyli wielkiego programu inwestycyjnego znanego wcześniej pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Swoisty rebranding projektu rząd ogłosił pod koniec ubiegłego roku.

– Mówimy o Porcie Polska, o całym dużym projekcie inwestycyjnym, w który wchodzi budowa lotniska, ale także budowa kolei dużych prędkości oraz całej infrastruktury dookoła tego lotniska. Tu nie można mówić o jednej rzeczy. Trzeba mówić o całym systemie, całej sieci – podkreśla w rozmowie z „Faktem” pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowe lotnisko w Polsce. Niebawem ruszą prace

Odnosząc się do samego lotniska Lasek nie chciał mówić o symbolicznym „wbiciu pierwszej łopaty", bo — jak podkreślał — prace przygotowawcze już trwają. Zasadniczy etap ma zacząć się po wakacjach. — Te prawdziwe prace ziemne, ja nie lubię słowa "pierwsze wbicie łopaty", bo każdy o tym mówi. Prace przygotowawcze już trwają, natomiast zasadnicze prace ziemne, które będą polegały na tym, że zaczniemy wbijać pale, które będą fundamentem terminala i stacji kolejowej, zaczynamy we wrześniu — przekonywał.

Skala robót ma być duża już na samym początku budowy. — To jest 8 100 takich pali o długości od 15 do 30 m. To jest naprawdę duże zagadnienie, tak żeby na tym terenie można było później bez żadnych problemów wybudować terminal, który też będzie najnowocześniejszym terminalem w Europie — tłumaczył Lasek.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, nowe lotnisko zostać uruchomione pod koniec 2032 roku. Pełnomocnik rządu ds. CPK zapewnia, że termin ten pozostaje aktualny. Pytany, czy odleci wtedy pierwszy samolot, Lasek odpowiedział: „tak".

Czytaj też:

PiS zakończył kontrolę ws. CPK. Wskazał winnych aferyCzytaj też:

Superszybkie pociągi w Polsce? To może być rewolucja na torach