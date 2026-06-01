Czerwiec z obniżką stóp procentowych? Ekspert mówi wprost

W poniedziałek, 1 czerwca, rozpoczęło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podczas dwudniowych obrad Rada, pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), zdecyduje o poziomie czerwcowych stóp procentowych.

Przypomnijmy, że efektem majowej decyzji Rady było pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc.

RPP będzie ostrożna

Zdaniem eksperta czerwcowe posiedzenie Rady rozpoczęło się w momencie, gdy oczekiwania dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych wyraźnie osłabły.

– Choć jeszcze kilka miesięcy temu rynek zakładał kontynuację łagodzenia polityki pieniężnej, obecne dane makroekonomiczne i sytuacja globalna skłaniają raczej do ostrożności – stwierdza Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

Ekspert wskazuje, że kluczowym czynnikiem dla decyzji RPP pozostaje inflacja, która po wcześniejszych spadkach zaczyna ponownie wykazywać oznaki wyhamowania dezinflacji, szczególnie w obszarze usług i inflacji bazowej. Stabilna sytuacja gospodarcza i solidna konsumpcja ograniczają jednocześnie presję na szybkie obniżki stóp procentowych.

Dodatkowo wzrost stawek IRS sugeruje, że rynek coraz mniej wierzy w szybkie dalsze cięcia, a większe znaczenie zyskuje scenariusz ostrożnej i wydłużonej polityki pieniężnej. Czynnikiem ryzyka pozostaje też sytuacja geopolityczna, która może ponownie podbić ceny energii i utrudnić spadek inflacji.

Czerwiec raczej bez obniżki

Zdaniem eksperta obniżki stóp procentowych w czerwcu nie należy się spodziewać. Rada najpewniej pozostawi je na dotychczasowym poziomie.

– Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na czerwcowym posiedzeniu wydaje się utrzymanie stóp procentowych bez zmian. RPP może uznać, że potrzebuje więcej czasu, aby ocenić wpływ wcześniejszych decyzji oraz sprawdzić, czy inflacja rzeczywiście pozostanie pod kontrolą mimo rosnących ryzyk zewnętrznych – uważa dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

W ocenie eksperta nie można całkowicie wykluczyć kolejnej obniżki w dalszej części roku, jednak w czerwcu bardziej prawdopodobna jest strategia wyczekiwania i ostrożnej komunikacji niż kolejny ruch w dół.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po majowym posiedzeniu RPP poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

