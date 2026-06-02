Sąd zignorował konstytucję? Bulwersujący wyrok WSA w Warszawie

Obowiązkiem każdego sądu administracyjnego rozpoznającego skargę obywatela na decyzję podatkową jest odniesienie się do wszystkich zarzutów. W szczególności do zarzutu, że zdaniem skarżącego obywatela decyzja jest niesprawiedliwa, bo zastosowano w niej przepis, co do którego są wątpliwości, czy jest zgodny z konstytucją. Brak odniesienia się przez sąd do tego zarzutu winien być dyskwalifikujący dla sędziów. Ostatnio miało to miejsce w WSA w Warszawie w sprawie III SA/Wa 2650/25. I zachowanie sędziów jest podwójnie bulwersujące, co zostanie poniżej wykazane. Ciekawe, czy kierownictwo NSA zareaguje, bo nie jest to jedyny taki przypadek.

Obywatel to nie pieniacz