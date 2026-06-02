Ta opłata jest niesłusznie lekceważona przez Polaków. Ponad 120 tys. wezwań

Ministerstwo Kultury od miesięcy pracuje nad ustawą medialną, która przewiduje m.in. likwidację abonamentu RTV. Opłata ma zostać zastąpiona dotacją budżetową. Z dotychczasowych zapowiedzi wynikało, że zniesienie abonamentu mogłoby nastąpić wraz z początkiem 2027 roku, ale prace nad ustawą przeciągają się, a nie można wykluczyć, że spotka się ona z wetem ze strony prezydenta Karola Nawrockiego.

Na razie obowiązują dotychczasowe zasady na mocy których Poczta Polska prowadzi kontrole w zakresie płacenia abonamentu.

Abonament RTV. Wezwanie do zapłaty dla ponad 120 tys. osób

Z danych do których dotarł „Fakt” wynika, że tylko w zeszłym roku wystawiono 120 tys. 567 upomnień osobom zalegającym z wnoszeniem opłaty abonamentowej. Zadłużenie w całości lub części uregulowało 25 tys. 895 abonentów, wpłacając kwotę 50 mln 534 zł. – W stosunku do pozostałych abonentów zalegających z opłatami Poczta Polska wszczynała postępowania administracyjne i wystawiła 20 tys. 718 tytułów wykonawczych — napisano w sprawozdaniu za ubiegły rok.

Jak podaje “Fakt”, w 2025 roku zrealizowano 26 tys. 167 tytułów na kwotę 45 mln 351 tys. zł. Po potrąceniu prowizji z tytułu ściągnięcia zaległości abonamentowych Poczta Polska przekazała na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ponad 90 mln zł.

Nie wszystkie zaległości udaje się jednak odzyskać. W zeszłym roku przedawnieniu uległy zaległości abonamentowe za 2020 rok w kwocie 217 mln 277 tys. zł.

Abonament RTV od lat należy do najbardziej lekceważonych przez Polaków opłat. Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że rośnie grono zwolenników jego likwidacji. Chce tego aż 79,3 proc. respondentów, podczas gdy jedynie 8,5 proc. jest przeciwnego zdania. W badaniu przeprowadzonym 1,5 roku temu zniesienia opłaty chciało 78,8 proc. ankietowanych, a niemal 10 proc. było przeciw.

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV są:

emeryci po 75. roku życia,

zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Osoby te muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że mogą być zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

Koniec abonamentu RTV coraz bliżej. Polacy zapłacą nową obowiązkową opłatę

Obowiązkowa opłata z najwyższą podwyżką od lat. Nowe stawki odczujesz od razu