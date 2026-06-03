Frankowicze dostaną potężną broń. „Raty znikną automatycznie”

Frankowicze są o krok od największych zmian od początku sądowej batalii z bankami. Automatyczne zawieszenie rat, łatwiejsze procedury i korzystniejsze rozliczanie kosztów procesów mogą diametralnie zmienić sytuację tysięcy kredytobiorców. Ustawa właśnie przeszła przez Sejm i trafiła do Senatu.
Znamy już tekst ustawy frankowej przekazanej przez Sejm do Senatu. Znaczna część prac parlamentarnych już za nami. Ustawa wprowadza kilka kluczowych zmian, które mają przyspieszyć rozpoznawanie spraw frankowych w sądach. Oto kilka z najważniejszych punktów
Automatyczne zawieszenie spłaty rat
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.