Paradoks wyboru niszczy inwestorów. Badania nie pozostawiają złudzeń

Współczesny rynek inwestycyjny paradoksalnie stał się ofiarą własnego sukcesu. Usunięcie barier technologicznych i powszechny dostęp do instrumentów finansowych, takich jak fundusze ETF, zamiast przynieść inwestorom ulgę, stworzyły nowy problem: paraliż decyzyjny i rosnące obciążenie poznawcze. Dziś problemem nie jest brak możliwości inwestowania. Problemem jest ich nadmiar i towarzyszące mu poczucie, że każdą decyzję da się jeszcze trochę poprawić.

Paradoks wyboru