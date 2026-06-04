Paradoks wyboru niszczy inwestorów. Badania nie pozostawiają złudzeń

Współczesny rynek inwestycyjny oferuje więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Paradoksalnie jednak, zamiast ułatwiać podejmowanie decyzji, nadmiar instrumentów finansowych – takich jak ETF-y – prowadzi do przeciążenia poznawczego i paraliżu decyzyjnego inwestorów. Coraz częściej problemem nie jest brak dostępu do informacji, lecz ich nadmiar.
Współczesny rynek inwestycyjny paradoksalnie stał się ofiarą własnego sukcesu. Usunięcie barier technologicznych i powszechny dostęp do instrumentów finansowych, takich jak fundusze ETF, zamiast przynieść inwestorom ulgę, stworzyły nowy problem: paraliż decyzyjny i rosnące obciążenie poznawcze. Dziś problemem nie jest brak możliwości inwestowania. Problemem jest ich nadmiar i towarzyszące mu poczucie, że każdą decyzję da się jeszcze trochę poprawić.
Paradoks wyboru
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.