Polska w TOP 10 światowych posiadaczy złota

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński poinformował podczas konferencji prasowej 3 czerwca o przyznaniu prestiżowej nagrody „Lámfalussy Award” oraz o zwiększeniu zasobów złota NBP do ponad 613 ton, co plasuje Polskę wśród 10 największych posiadaczy złota na świecie.

W imieniu NBP Prezes odebrał prestiżową nagrodę „Lámfalussy Award”, jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień w dziedzinie bankowości centralnej.

Jest ono przyznawane za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej. Poprzednio tę nagrodę odebrała Christine Lagarde – prezes Europejskiego Banku Centralnego – powiedział prof. Adam Glapiński.

Jak podkreślił, wyróżnienie stanowi uznanie dla polityki pieniężnej NBP prowadzonej w okresie pandemii oraz w czasie późniejszych turbulencji inflacyjnych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę.

Prezes NBP poinformował także o historycznym poziomie rezerw złota NBP, które uplasowały Polskę w gronie 10 państw świata o największych zasobach tego kruszcu.

To jest historyczny moment. Jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota – powiedział prof. Adam Glapiński. Jak zaznaczył, złoto pełni istotną funkcję stabilizacyjną dla polskiego pieniądza i finansów publicznych, a także wzmacnia wiarygodność gospodarczą państwa w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej.

Dodał, że Narodowy Bank Polski ma obecnie około 613 ton złota o wartości – wg stanu na 3 czerwca 2026 r. – około 324,2 mld złotych.

Pokazuje to ogromną skalę i tempo naszych działań. W tej chwili tzw. niezrealizowany zysk na złocie oscyluje wokół 150 mld złotych – dokładnie 153,2 mld złotych – dodał Prezes NBP.

Jak podkreślił, połączenie międzynarodowego uznania dla polityki banku centralnego oraz rekordowego poziomu rezerw złota stanowi potwierdzenie stabilności i odporności polskiej gospodarki.