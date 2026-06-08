NBP wprowadził nową monetę. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski (NBP) emituje monety kolekcjonerskie upamiętniające uczestników protestów społecznych z czerwca 1976 roku. Bank centralny informuje, że od poniedziałku 8 czerwca, czyli od dziś dostępne są w sprzedaży srebrne monety kolekcjonerskie „50. rocznica Czerwca ‘76”.

Od dziś nowa moneta w sprzedaży. NBP zdradza szczegóły

Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie 999,9, ma średnicę 32,00 mm i masę 14,14 g. Jej nakład emisyjny wynosi do 8000 sztuk. Monetę będzie można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 370 zł.

– Na rewersie monety przedstawiono sylwetki protestujących oraz fragmenty dwóch flag o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Na awersie umieszczono nazwy miast, w których protesty Czerwca ‘76 miały najbardziej dramatyczny przebieg: „Radom”, „Ursus”, „Płock”. W tle przedstawiono stylizowany wizerunek bloku mieszkalnego – informuje NBP.

Wydarzenia Czerwca “76” miały swój początek 24 czerwca 1976 roku, kiedy to ekipa Edwarda Gierka ogłosiła „propozycję zmian struktury cen”, co w praktyce oznaczało drastyczne podwyżki podstawowych artykułów spożywczych. Ceny mięsa i ryb miały wzrosnąć o blisko 70 proc., cukru o 90 proc., a ryżu – o 150 proc. Zapowiedź podwyżek wywołała następnego dnia wybuch protestów społecznych, które objęły 112 zakładów pracy w 24 województwach, a udział w nich wzięło ponad 80 tys. osób. Najbardziej dramatyczny przebieg miały zajścia w Radomiu, Ursusie, a także w Płocku.

W Radomiu robotnicy wyszli na ulicę i domagali się rozmowy z władzami. Po odmowie, część protestujących wtargnęła do siedziby PZPR, zdemolowała i podpaliła ją. Po stłumieniu protestu milicja brutalnie biła i zatrzymywała ludzi. Robotnicy Zakładów Mechanicznych „Ursus” rozpoczęli strajk i zablokowali tory kolejowe, zatrzymując ruch pociągów. Protest miał spokojny charakter, jednak po jego zakończeniu milicja zaatakowała uczestników i dokonała wielu zatrzymań. Z kolei w Płocku pracownicy zakładów petrochemicznych zorganizowali strajk i wiec, a następnie przeszli pod siedzibę PZPR. Początkowo, demonstracja przebiegała spokojnie, lecz po interwencji milicji doszło do starć i zamieszek. Wielu uczestników zatrzymano. Według oficjalnych danych aresztowano wówczas 239 osób – w Radomiu 173, w Płocku 35, a w Ursusie 31; część stanęła przed kolegiami ds. wykroczeń, 40 osób przed sądami. Najwyższe wyroki – 10 lat więzienia – zasądzono wobec niektórych Radomian. Ostatnich skazanych uwolniono na podstawie amnestii z lipca 1977 r.

Na koniec czerwca NBP zapowiada wprowadzenie do obiegu srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 20 zł – „70. rocznica Poznańskiego Czerwca ‘56”.

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