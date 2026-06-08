Tak można stracić rentę wdowią. ZUS przypomina o kluczowym warunku

Wraz z początkiem ubiegłego roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Stanowi ona połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wraz z początkiem 2027 roku nastąpi pod tym względem zmiana. W przypadku drugiego świadczenia wypłacane będzie 25 proc., co oznaczać będzie wyższe wypłaty.

Co z rentą wdowią po zawarciu nowego związku małżeńskiego?

Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu zeszłego roku. Szacuje się, że seniorzy pobierający świadczenie zyskali średnio 350 zł. By do tego doszło trzeba spełnić szereg warunków, jak m.in. osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego (kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat), pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Kluczowy kwestią jest również stan cywilny.

– Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego – podkreśla w rozmowie z „Faktem” Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku.

Jeśli osoba pobierająca rentę wdowią wstąpi w nowy związek małżeński, musi o tym powiadomić ZUS. Jeśli tak się nie stanie, musi liczyć się z tym, że organ będzie domagać się zwrotu wypłaconego świadczenia. Warto w tym kontekście również przypomnieć, że wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku.

Wniosek ws. renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

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