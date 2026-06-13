Tak seniorzy próbują się wzbogacić. Eksperci widzą lepsze wyjście
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Tak seniorzy próbują się wzbogacić. Eksperci widzą lepsze wyjście

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Pracująca emerytka
Pracująca emerytka Źródło: Shutterstock
Coraz więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się na pracę przy jednoczesnym pobieraniu świadczeniu. Eksperci radzą, aby zastanowić się nad bardziej opłacalnym wyjściem.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokazują, że na przestrzeni ostatniej dekady niemal czterokrotnie wzrosła liczba osób w wieku emerytalnym, którzy decydują się na równoczesną pracę zarobkową i pobieranie świadczenia niż tylko na pracę, bez wystąpienia o emeryturę.

Rośnie grono pracujących emerytów

Pod koniec 2025 roku 879,5 tys. seniorów łączyło emeryturę z aktywnością zawodową. Rok wcześniej było to 872,6 tys. osób. Liczba pracujących w wieku emerytalnym rośnie co roku o kilka procent, a tych, którzy decydują się na jej przesunięcie, rośnie w tempie jednoprocentowym. Większość osób decyduje się na otrzymanie świadczenia natychmiast, gdy mają do tego prawo (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat). Z danych, które przytacza “Rzeczpospolita” wynika, że w 2024 roku blisko 70 proc. 70 proc. seniorów wystąpiło o emeryturę od razu, gdy mieli do tego prawo.

Ludzie wolą wróbla w garści niż gołębia na dachu. Dzieje się tak z kilku przyczyn: potrzeby bieżących pieniędzy, braku pełnego zaufania do systemu emerytalnego oraz tego, że nie zastanawiamy się, że za 10–20 lat, gdy już naprawdę nie będziemy mogli pracować ze względu na zdrowie i samopoczucie, zostaniemy z emeryturą niższą, niż gdybyśmy opóźnili moment jej pobrania. A nasze wydatki, choćby związane ze zdrowiem, nie zmaleją – komentowała dla gazety prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, była wiceminister pracy i polityki społecznej.

Eksperci zwracają uwagę, że opóźnienie decyzji o przejściu na emeryturę choćby o rok podnosi wysokość świadczenia o ok. 8 proc. Warto zatem zastanowić się czy pobierać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie, czy też wstrzymać się z jej pobieraniem, po to, aby w przyszłości była wyższa.

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Opracował:
Źródło: Rzeczpospolita, Wprost