Prezydent zatrzymał gigantyczny skandal podatkowy. „Z Polaków robiono przestępców”

To bardzo ważne, bo jak taki bubel prawny mógł przejść przez proces legislacyjny? To kolejny dowód na niestety dość standardową sytuację, jaką jest uchwalanie koszmarnej jakości prawa podatkowego. Może wreszcie premier zareaguje i wytłumaczy Ministerstwu Finansów, że prawo podatkowe należy uchwalać starannie i ma ono być zgodne z Konstytucją?

Państwo musi dysponować skutecznymi środkami prawnymi gwarantującymi kontrolę rozliczeń podatkowych obywateli i podmiotów. Część – niewielka – niezapłaconych podatków lub dokonanych zwrotów podatków to przestępstwa. Jednak w tej sytuacji państwo w walce z garstką uchwaliło przepisy, które nie były skuteczne w walce z prawdziwymi oszustami, ale za to ze zwykłych podatników uczyniły przestępców.

Jak urzędnicy robią z nas przestępców