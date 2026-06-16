TSUE szykuje rewolucję? Banki mogą słono zapłacić za błędy w umowach kredytowych

Czy konsument będzie musiał w dalszym ciągu samodzielnie wskazywać naruszenia w umowach kredytu, czy też zapisy te zbada za niego sąd z urzędu? Katalog wymogów ustawowych jest długi i szczegółowy. Jeśli TSUE zezwoli sądom na samodzielne badanie umów o kredyt konsumencki, to stworzenie w bankach rezerw na sprawy związane z sankcją kredytu konsumenckiego okaże się całkiem mądrym posunięciem. Rzecznik Generalny przy TSUE wydał już swoją opinię.

W skrócie o sankcji