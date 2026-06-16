Ranking lokat bankowych na pół roku. Ostra konkurencja w czołówce

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na 6 miesięcy. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Lider obniżył stawkę

Liderem rankingu nadal jest lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj, choć proponowana stawka zmniejszyła się z 6,60 do 6,10 proc. w skali roku. Mimo obniżki, jest to obecnie jedna z najwyższych stawek na rynku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego minimum 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc (do spełnienia w dwóch okresach).

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Tuż za liderem zestawienia plasuje się VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. rocznie (identyczna stawka obowiązywała miesiąc wcześniej). Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Górny limit wpłat to 50 000 zł.

Trzecią pozycję utrzymały propozycje z 4,50 proc. stawką. Chodzi o Lokatę na Start Inbanku, a także Lokatę Bezwarunkową od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Z pierwszej oferty mogą skorzystać nowi klienci instytucji, a górny próg wpłat to 50 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez estoński system gwarancyjny. W przypadku lokaty bezwarunkowej bank stawia jednak jeden wymóg, którym jest posiadanie konta osobistego. Maksymalnie można wpłacać 300 000 zł. Oszczędności wpłacone do tego banku są z kolei chronione przez niemiecki odpowiednik BFG.

Tuż za podium znalazła się Lokata Standard proponowana przez Toyota Bank z oprocentowaniem na poziomie 4,30 proc. w skali roku. Piąte miejsce zajmują ex aequo NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY Banku Nowego, a także Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Bank. Oferowana stawka to 4,20 proc. rocznie.

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