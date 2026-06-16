Dziura budżetowa w Polsce rośnie. Są najnowsze dane

Z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że deficyt budżetowy po maju wyniósł 108 mld 214,2 mln zł. W poprzednich miesiącach 2026 roku deficyt wynosił:

Po styczniu: 23,2 mld zł

Po lutym: 48,5 mld zł

Po marcu: 69,5 mld zł

Po kwietniu: 89,3 mld zł

Po maju: 108,2 mld zł

Dziura budżetowa w Polsce rośnie

To oznacza, że na przestrzeni miesiąca – od końca kwietnia do końca maja – deficyt wzrósł o niespełna 19 mld zł.

Jak zauważa Business Insider Polska, szacunkowe dane dotyczące tzw. dziury budżetowej w maju są zbliżone do tych sprzed roku, kiedy to odnotowano – 108,3 mld zł.

W okresie styczeń-maj br.:

dochody budżetu wyniosły 233 mld 328,2 mln zł,

wydatki wyniosły 341 mld 542,4 mln zł.

Jak przypomina portal, budżet na ten rok przewiduje, że dochody wyniosą 647,2 mld zł, a wydatki — 918,94 mld zł. To oznacza deficyt na poziomie 271,74 mld zł.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-maj br. stanowiły 36,1 proc. planu na 2026 rok. Kwota 233,3 mld zł była wyższa o ok. 10,3 mld zł (o 4,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Z niedawnych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że w 2025 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 roku.

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w ubiegłym roku 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku. Od 2022 roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB powiększył aż o ponad 10 pkt. proc. – z 48,8 do 59,8 proc.

Przypomnijmy, że granicą długu sektora finansów publicznych, która jest uznawana za bezpieczną jest 60 proc. PKB. Powyższe dane wskazują, że zbliżamy się do tego poziomu.

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