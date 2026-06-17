O tym Stanowski powinien rozmawiać z pracownikami fiskusa. 8 lat ścigali samotną matkę z Lublina
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O tym Stanowski powinien rozmawiać z pracownikami fiskusa. 8 lat ścigali samotną matkę z Lublina

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Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski Źródło: Shutterstock / Piotr Front
Ponad 9 lat trwała batalia pani Joanny, samotnej matki wychowującej autystyczne dziecko, z polskim fiskusem. Miała płacić podatek, który w ogóle się państwu nie należał.

Sprawa mandatu za niewłaściwą stawkę VAT na pizzę, bo była z krewetką, została zbyt brutalnie przedstawiona, ale dobrze, że została w ogóle nagłośniona. Formalnie urzędniczka działała na podstawie i w granicach prawa. Problem w tym, że nie jest to jakiś wyjątkowy wybryk ustawodawcy w sprawach podatkowych dotyczących zwykłych obywateli i małych przedsiębiorców. Obrazuje ona jednak, jak źle Polska funkcjonuje jako państwo, bo dzisiaj można się tylko złapać za głowę, jak mogło dojść do uchwalenia i stosowania tak głupiego przepisu? O tym, jak wiele należy zmienić w funkcjonowaniu zarówno fiskusa jak i innych organów państwa napiszę w kolejnym materiale. A teraz o prawdziwych świństwach fiskusa. Czyli o tym jak w tysiącach sytuacji aparat skarbowy świadomie okrada obywateli.

Tysiące obywateli wprowadzonych w błąd

Źródło: Wprost
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