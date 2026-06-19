Tereny do zalania koło granicy z Ukrainą. Cel to status jezior mazurskich

Dzięki komedii „Sami swoi” Zabużanie, czyli ci zza Buga, mają w Polsce szczególny status. Na odcinku aż 363 km Bug jest rzeką graniczną z Białorusią i z Ukrainą. Hrubieszów od Ukrainy – i od rzeki Bug – dzieli tylko 5 km. Przez sam Hrubieszów przepływa rzeka Huczwa, która jest lewym dopływem Bugu.

Akurat na wysokości Hrubieszowa wzdłuż Bugu są trasy turystyczne, które prowadzą przez wsie o tysiącletniej historii, przez przyrodnicze rezerwaty, do miejsc wprost z podręczników do historii – tu urodził się Bolesław Prus, autor powieści "Lalka". Teren przy ujściu Huczwy to historycznie jedno z ważniejszych miejsc na wschodnim pograniczu Polski. A jest mało odkryte. Zbiornik retencyjny ma być atrakcją, która przyciągnie turystów – obszar ma zyskać status podobny do mazurskich jezior. I ma zawalczyć z... suszą.

Zbiornik retencyjny dla rolników i turystów. Nowa atrakcja

Inaczej niż Nysa Kłodzka w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku, Bug wylewa nie latem, ale najczęściej podczas zimowych i wiosennych roztopów, kiedy spływający lód tworzy tzw. zatory lodowe. Zjawisko to prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu wody, która podchodzi pod gospodarstwa i odcina mieszkańców – ale akurat nie w okolicach Hrubieszowa. Budowa zbiornika retencyjnego na Huczwie nie ma wiele wspólnego z powodziami, za to wszystko z suszą.

Nowy akwen zlokalizowany będzie na łąkach między korytem Huczwy a Osiedlem Jagiellońskim. Jego powierzchnia wyniesie około 20 hektarów i ma pomieścić ponad 270 tys. m 3 wody. Inwestycja za około 30 mln zł, ma zwiększyć poziom wód gruntowych w Hrubieszowie.

Wołyń koło Hrubieszowa. Zbiornik retencyjny to tylko dodatkowa atrakcja

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informował w maju 2026 roku, że inwestycja ta jest na na razie wczesnym etapie przygotowań. List intencyjny w tej sprawie podpisano pięć lat temu – w 2021 roku.

Rezylientny Hrubieszów, który według hasła reklamowego „jest gotowy na wyzwania przyszłosci”, dostał dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich, co oznacza, że przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika nie obciaży budżetu miasta. Po stronie Wód Polskich jest zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego. Inwestycja została już wpisana do programu planowanych zadań Wód Polskich.

Akurat tuż przy ujściu rzeki Huczwy do Bugu, w pobliżu Gródka, zachowało się grodzisko utożsamiane z dawnym słowiańskim grodem Wołyń, jednym ze słynnych Grodów Czerwieńskich. To warownia otoczona wałami ziemnymi, którą do dziś można oglądać z wieży widokowej w Czumowie.

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