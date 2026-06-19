Prezesi polskich firm globalnych: pomimo braku koniunktury, to może być świetny czas Polski

Druga już edycja Forum Ekspansji Międzynarodowej organizowana przez Radę Polskich Przedsiębiorców Globalnych odbyła się pod hasłem: kierunek: Zachód.

- Musimy mieć kolejne triggery wzrostu, bez prawidłowej energetyki nie będziemy mieć wzrostu, bo nie jesteśmy w stanie mniej płacić pracownikom, nie mamy olbrzymich pokładów wydajności, a jeśli chodzi o automatyzację to jesteśmy na średnim poziomie – w ten sposób nie stworzymy przewagi – mówił podczas wystąpienia na otwarcie II Forum Ekspansji Międzynarodowej, Michał Sołowow, prezes firmy Synthos.

I dodawał: Musimy mieć tańszą energię.

Idzie młodość, ale ceny energii i regulacje przeszkodą

Krzysztof Domarecki, założyciel Seleny podkreślał w kolejnym wystąpieniu, że w Europie przez najbliższe dwadzieścia lat nie będzie koniunktury.

- Wynika to z faktu, że Europa oszalała na punkcie regulacji, mamy słabą demografię, a jednocześnie kosmiczne ceny energii. W Brazylii płacimy 35 dol. za megawatogodzinę, w Korei 50 dol., a w Europie 100-150 dol. – zaznaczał Domarecki.

Szef Seleny zwrócił także uwagę na fakt, że Polska czeka dobry czas i mamy dużą szanse na podbijanie rynków zagranicznych, ale musimy podchodzić do tego mądrze i być cierpliwi: – Trzeba zmienić mindset, żeby decydować się na ekspansje. Na szczęście młode pokolenie ma już to we krwi – urodzili się w świecie bez granic, znają języki, jeździli na Erasmusy, podróżują tanimi liniami. Dynamika jest dobra, coraz więcej firm decyduje się na eksport – mówił.

Podkreślał też, że polska marka jest pozytywnie odbierana w Azji, byłych krajach RWPG i w Ameryce Południowej, ale problemy mamy w USA i Europie Zachodniej. Dlatego do ekspansji musimy podchodzić z głową:

– W tradycyjnej gospodarce, aby robić ekspansję trzeba mieć zbudowaną bazę w Polsce, dodatni cash flow, i zasoby gotówki wystarczające na to, aby finansować ekspansję – zdobywanie rynków zagranicą jest bowiem pięć razy droższe niż w Polsce. A jeśli chodzi o branżę digitalową to mamy tu dwie cechy – nie mamy barier infrastrukturalnych, a branża dostaje od inwestorów pieniądze, jakich nie ma w żadnej innej branży i nie było chyba w całej historii. Jestem zatem dobrej myśli, bo mamy dziś wielu młodych zdolnych ludzi i zupełnie nowe pokolenie – zaznaczał.

Podatek obrotowy 4% dla koncernów niepłacących CIT

Założyciel Grupy Fakro, Ryszard Florek podkreślał z kolei, że ogromnym w Polsce problemem oprócz braku kapitału jest najsłabszy w UE system ochrony konkurencji, i to, że globalne koncerny zaniżają u nas ceny, nie płacąc CIT-u.

– Dlatego wyszliśmy do rządu z propozycją stworzenia podobnego do austriackiego systemu ochrony konkurencji. A także do wprowadzenia dla koncernów zagranicznych niepłacących CIT-u – podatku obrotowego w wysokości 4%. Wtedy do polskiego budżetu trafiałoby ok. 50 mld euro rocznie – zaznaczył Florek.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Jan Kolański (Colian), Wojciech Pawluś (Comarch), Wojciech Pawluś (Comarch), Paweł Jarski (Elemental Holding), Janusz Naklicki (Synerise), Rafał Benecki (ING), Andrzej Goździkowski (Cedrob) i Sebastian Szymański (Ster).

Krzysztof Domarecki nowym przewodniczącym w RPPG

Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych powstała trzy lata temu, zrzeszając firmy mające 0,5 mld zł obrotu oraz posiadające co najmniej 5 spółek zagranicznych.

Podczas Forum ogłoszono uroczyście wybór nowego Przewodniczącego Rady Głównej RPPG na nową kadencję (na lata 2026-2029). W miejsce Ryszarda Florka został nim Krzysztof Domarecki.

Wydarzenie było skierowane do przedsiębiorców, którzy: eksportują lub planują eksport, rozwijają zagraniczne oddziały, rozważają przejęcia w innych krajach, chcą lepiej rozumieć globalne trendy i kierunki rozwoju, szukają nowych nisz lub przewag konkurencyjnych, a także chcą poznawać historie sukcesów polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Wydarzenie odbyło się 18 czerwca w Warszawie.