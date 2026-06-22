Stracony dysk z kryptowalutą za 920 mln $. Przepis jak ograć klęskę

To jedna z najsłynniejszych i najbardziej pechowych opowieści w świecie kryptowalut. W 2013 roku James Howells, informatyk z Walii, rozebrał laptopa na części i schował dysk twardy do szuflady. Został on jednak omyłkowo wyrzucony do śmieci przez jego byłą partnerkę, a na nim klucze do 8 tysięcy Bitcoinów wartych dziś około 920 mln dolarów.

Zdesperowany mężczyzna wielokrotnie proponował walijskiemu miastu Newport sfinansowanie gigantycznych wykopalisk na miejskim wysypisku śmieci na własny koszt i zatrudnienie specjalistycznych zespołów inżynierów oraz ekspertów ds. odzyskiwania danych. Nadaremnie. W końcu wpadł na inny pomysł.

Nowy pomysł Jamesa Howellsa na odzyskanie fortuny. Tokenizacja

Miasto nigdy nie zgodziło się na rozpoczęcie poszukiwań na śmietnisku, tym samym dysk – a z nim i kryptowaluty – przeszły na własność Newport.

Na początku 2025 roku Howells próbował pozwać radę miasta, aby uzyskać dostęp do wysypiska lub dostać 620 mln dol. odszkodowania (495 mln funtów) za zablokowanie legalnego dostępu do wysypiska, ale jego sprawa została oddalona przez sędziego brytyjskiego Sądu Najwyższego. Innym razem informatyk chciał wykupić całe składowisko, ponieważ w roku budżetowym 2025-2026 miało ono zostać zamknięte i zamienione w farmę fotowoltaiczną. Na to miasto również nie wydało zgody powołując się na kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Howells zapowiedział jeszcze skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale w międzyczasie postawił na nową strategię, polegającą na tokenizacji swojego prawnego prawa własności.

Ceiniog Coin (INI) istnieje. Jest wart ułamek centa euro

Zamiast rwać włosy z głowy informatyk wypuścił własną kryptowalutę, w której zaklęta jest legenda o zaginionych bitcoinach.

Kryptowaluta Ceiniog Coin (token INI) zaistniała na rynku pod koniec 2025 roku. Projekt ten zyskał rozgłos m.in. jako narzędzie do tokenizacji równowartości utraconych Bitcoinów na blockchainie 8 tys. BTC.

Właściciel zapewnia, że jego tokeny INI są wymienne na minijednostki BTC (satoshi). Token jest dostępny na giełdach zdecentralizowanych (DEX) i w portfelach Web3 takich jak OKX DEX czy Phantom. Kapitalizacja rynkowa projektu wynosi około 23 tys. dolarów. Całkowita emisja wynosi 800 miliardów jednostek. Aktualna cena kryptowaluty Ceiniog Coin (INI) wynosi około 0,0₄19816 euro (ułamek centa euro).

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