Zmiana rachunku PPK w nowej pracy. Tylko 7 dni na decyzję

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

W początkowym okresie polscy pracownicy podchodzili do PPK z dystansem, jednak w ostatnim czasie zainteresowanie udziałem w programie rośnie. Z ostatnich danych przedstawionych w Biuletynie PPK wynika, że w maju liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 5,42 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5,36 mln. Z możliwości oszczędzania w programie korzystało 4,35 mln osób. Przypomnijmy, że jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli zdecydowała się na zmianę pracodawcy.

Środki z PPK na nowy rachunek? Trzeba działać szybko

Jak przypomina „Fakt”, każdy uczestnik PPK po zatrudnieniu u nowego pracodawcy zostaje automatycznie zapisany do programu ponownie. Zgromadzone środki można pozostawić na dotychczasowym rachunku, bądź przenieść na nowy.

Osoby, które zdecydują się na ten drugi krok, muszą działać szybko. Żeby uruchomić transfer przez pracodawcę, pracownik musi złożyć oświadczenie o dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK. W dokumencie należy wskazać instytucje finansowe, w których prowadzone są poprzednie rachunki. Oświadczenie można złożyć drogą pisemną lub elektroniczną. Co istotne, należy zrobić to w ciągu 7 dni od zawarcia przez nowego pracodawcę umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracownika. Spóźnienie oznacza, że dokument jest bezskuteczny, pracodawca nie może wówczas złożyć wniosku o transfer.

Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca informuje pracownika o planowanym złożeniu wniosku o wypłatę transferową z poprzednich rachunków. Jeśli pracownik nie chce przenosić pieniędzy, ma kolejne 7 dni na pisemny sprzeciw. Brak reakcji oznacza zgodę — pracodawca składa wniosek za pośrednictwem nowej instytucji finansowej.

Jak zauważa gazeta, przeniesienie środków można też zlecić samodzielnie, bez udziału pracodawcy. Wystarczy skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansową prowadzącą rachunek. Transfer trwa maksymalnie 14 dni.

Dziennik zwraca uwagę, że nie ma możliwości transferu części pieniędzy. Zawsze przenoszona jest cała zgromadzona kwota.

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