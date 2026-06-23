Prezes ZUS odwołany. Kto przejmie fotel po Derdziuku?

Zbigniew Derdziuk przestaje pełnić funkcję prezesa ZUS. Jak wynika z komunikatu instytucji, decyzję o jego odwołaniu podjęła rada nadzorcza zakładu. Od środy, 24 czerwca, Derdziuk nie stoi już na jej czele.

Przypomnijmy, że Derdziuk objął stanowisko w 2024 roku, zastępując Gertrudę Uścińską. Zmiana na stanowisku następuje w momencie narastających napięć wokół zarządzania instytucją odpowiedzialną za system ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Zarzuty związkowców

Od wielu miesięcy dymisji Derdziuka domagał się Związkowa Alternatywa, wskazując na równoczesne pełnienie przez niego funkcji w radzie nadzorczej spółki giełdowej Relpol S.A.. W styczniu lider związku Piotr Szumlewicz wskazywał, że przepisy antykorupcyjne zakazują łączenia takich funkcji przez osoby na stanowiskach kierowniczych w administracji.

„Zbigniew Derdziuk powołany został na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30 kwietnia 2024 r., a zatem od ponad 20 miesięcy pełni wspomnianą funkcję publiczną. Jednocześnie od 25 września 2017 r. nieprzerwanie pozostaje członkiem rady nadzorczej w RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach. Fakt ten wynika zarówno z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jak również z informacji zawartej na stronie internetowej RELPOL S.A”. – pisali wówczas w oficjalnym komunikacie związkowcy z ZUS.

Stanowisko Zakładu i resortu pracy

Zakład odpierał zarzuty, wskazując na odmienny status prawny instytucji.

– ZUS nie jest urzędem państwowym, a „państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną”, więc przepisy ustawy antykorupcyjnej nie znajdują zastosowania wobec zakładu – podkreślano w komunikacie.

Stanowisko ZUS podzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto stanie na czele ZUS?

„Umarł król, niech żyje król” – kto zatem przejmie stery Zakładu? Jak wynika z ustaleń „Business Insider”, w środę ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej ZUS, które zaopiniuje kandydata na nowego prezesa.

W ferworze medialnych spekulacji padają przede wszystkim nazwiska dwóch kandydatów. Pierwszy to Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS, nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w Zakładzie, natomiast drugi to Liwiusz Laska, dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek rady nadzorczej ZUS.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak premier Donald Tusk, który formalnie powołuje prezesa na wniosek ministra rodziny.

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