Wakacje nad Bałtykiem coraz droższe. Rodziny zapłacą nawet 10 tys. zł

Już jutro zakończenie roku szkolnego, co w praktyce oznacza, że miliony Polaków rozpoczną wakacje. Jak pokazuje raport,,Wakacyjny Portfel Polaków 2026”, opracowany przez Związek Banków Polskich (ZBP) Polacy przygotowują się na droższe wakacje niż przed rokiem.

2000 plus na wakacje

Średnia deklarowana kwota wydatków na osobę wynosi w tym sezonie 2 042 zł. To o 281 zł więcej niż w 2025 roku. Przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5 105 zł, a zatem o ponad 700 zł więcej niż rok temu (wzrost aż o 16 proc. rok do roku).

Twórcy raportu zwracają uwagę, że urlop pozostaje istotną pozycją w domowym budżecie. Dla wielu rodzin oznacza to konieczność wcześniejszego planowania, porównywania różnych wariantów wyjazdu i szukania rozwiązań dopasowanych do dostępnego budżetu. Pomimo rosnących kosztów większość badanych stara się unikać zadłużania. Aż 80 proc. respondentów deklaruje, że nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki na organizację wakacji. ZBP podkreśla, że świadczy to o utrzymującej się wysokiej świadomości finansowej gospodarstw domowych.

Raport pokazuje spadek zainteresowania wypoczynkiem w kraju. W tym roku taki wyjazd planuje 53 proc. badanych, co jest najniższym wynikiem od początku prowadzenia badania (rok temu było to 57 proc., a jeszcze w 2022 roku ponad 60 proc.). Rośnie za to grono osób planujących wyjazdy zagraniczne. Takie plany ma 26 proc. ankietowanych, o 3 pkt proc. więcej niż w 2025 roku. W ocenie twórców raportu wzrost ten może zaskakiwać w kontekście aktualnych konfliktów geopolitycznych. Co trzeci Polak podkreśla jednak, że planując zagraniczne wakacje wybiera wyłącznie kraje uznawane za bezpieczne. Podobny odsetek sprawdza komunikaty i ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz analizuje opinie innych turystów dotyczące bezpieczeństwa pobytu. 30 proc. Polaków wykupuje dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Taniej na Mazurach

Aby pokazać, jak deklarowane wydatki przekładają się na realne koszty, w raporcie przeanalizowano kilka popularnych modeli wypoczynku. Jedną z tańszych opcji pozostaje tygodniowy wyjazd samochodem na Mazury. W przypadku rodziny 2+2 największe znaczenie ma wybór noclegu – pole namiotowe kosztuje średnio 1 155 zł za tydzień, podczas gdy domek letniskowy lub agroturystyka to już ponad 3 400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszt dojazdu – na przykładowej trasie Kielce–Giżycko–Kielce wynosi on około 425 zł. Ważną częścią budżetu jest także wyżywienie. Przykładowy rodzinny obiad na Mazurach kosztuje około 268 zł, co przy codziennym jedzeniu poza miejscem zakwaterowania może znacząco podnieść całkowity koszt wyjazdu.

Wyraźnie drożej wypada pobyt nad Bałtykiem. W analizowanym wariancie tygodniowy wyjazd do Gdańska dla rodziny 2+2 wiąże się z wydatkiem na wynajem apartamentu na poziomie średnio 5 114 zł. Do tego należy doliczyć przejazd, przykładowo pociągiem z Krakowa do Gdańska i z powrotem, którego koszt – w zależności od wariantu połączenia – wynosi od 588 zł do 1 468 zł. Droższe jest także jedzenie: wakacyjny zestaw obiadowy dla rodziny 2+2 kosztuje obecnie 322 zł, czyli o około 18 zł więcej niż rok wcześniej. Łączna cena tygodniowego pobyt nad Bałtykiem może zbliżyć się nawet do 10 000 zł.

Jak wspomniano, co czwarty Polak planuje w tym roku zagraniczny wyjazd, często w formule all inclusive. Taki model pozwala oszacować większą część kosztów już na etapie rezerwacji, ponieważ pakiet zwykle obejmuje przelot, transfer, nocleg, wyżywienie i ubezpieczenie. Nadal jednak warto uwzględnić dodatkową rezerwę na wycieczki, lokalne atrakcje, pamiątki czy ubezpieczenie. W tegorocznym zestawieniu średnie ceny ofert all inclusive dla rodziny 2+2 wynoszą od około 16 000 zł. do 18 500 zł, w zależności od kierunku. Największy wzrost rok do roku widać w przypadku Egiptu, gdzie rodzinna oferta jest droższa o ponad 4 900 tys. zł niż w 2025 roku.

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