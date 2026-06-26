Niechęć rośnie, ale na handlu z Ukrainą wciąż zarabiamy. Dodatni bilans

„Może to i lepiej” – to reakcja ministra Radosława Sikorskiego na wiadomość, że polskich firm nie ma wśród tych, które podczas Lwowskiego Dnia Odporności zorganizowanego przez mera tego miasta obok Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, zawarły z Lwowem umowy o współpracy dotyczących rozwoju infrastruktury, edukacji i inwestycji. Łączna wartość projektów przekracza 2,5 miliona euro. Skusiła się Litwa, Szwecja, Czechy, Niemcy i Francja.

Dalszy ciąg wypowiedzi ministra spraw zagranicznych brzmiał: „Polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty”. Chodzi o spór między władzami Lwowa a polską spółką Control Process, która realizowała budowę zakładu przetwarzania odpadów. Na razie Polska wciąż jednak dużo na Ukrainę eksportuje.

Polska wysyła Ukrainie surowce, broń i żywność. Za miliardy złotych

Główny Urząd Statystyczny podał, że polski eksport do Ukrainy rośnie. W 2024 roku jego wartość przekroczyła 56,6 mld zł, a w 2025 roku wyniosła ponad 56,9 mld zł.

Największą wartość eksportową w 2025 roku miały wysłane na Ukrainę produkty mineralne (m.in. paliwa) – 9,8 mld zł, a wartość wyeksportowanej broni i amunicji wyniosła prawie 5,3 mld zł. Rok wcześniej Polska wysłała na Ukrainę produkty mineralne oraz broń i amunicję za około 9,8 mld zł. Sprzedała również pojazdy oraz statki powietrzne i jednostki pływające za niemal 8,8 mld zł. Z kolei wartość maszyn, urządzeń mechanicznych i sprzętu elektronicznego wyeksportowanego na Ukrainę wyniosła 8,6 mld zł.

Jak podało w kwietniu 2026 roku polskie ministerstwo rolnictwa, eksport towarów rolno-spożywczych z Polski do Ukrainy przekroczył w 2025 roku 1,7 mld euro. To wzrost o 23 proc. Chodzi o karmę dla zwierząt, sery i twarogi i czekoladę.

Import z Ukrainy nieznacznie, ale maleje

Wartość importu z Ukrainy w 2025 roku to około 19,7 mld zł. Według danych GUS w ubiegłym roku nieznacznie spadł, bo jeszcze w 2024 roku wynosił 20,5 mld zł.

Polska importuje zza wschodniej granicy metale nieszlachetne, a także artykuły z nich wykonane za 4,7 mld zł. Na drugim miejscu znalazły się tłuszcze i oleje (ponad 2,8 mld zł) oraz gotowe produkty spożywcze, w tym tytoń i napoje bezalkoholowe i alkoholowe (niemal 2,3 mld zł).

Różnica między eksportem i importem na korzyść Polski w 2025 roku to około 37,2 mld zł.

Czytaj też:

Szykany i korupcja. Polskie firmy na Ukrainie są w sytuacji nadzwyczajnejCzytaj też:

Najnowszy sondaż pokazuje podział. Polacy zabrali głos ws. przyszłości Ukrainy