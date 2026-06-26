Po dnie Bałtyku do Europy Środkowej. Robi się najdłuższy podwodny tunel na świecie

Koszt całej inwestycji to 7,4 mld euro (prawie 32 mld złotych), dofinasowanie z Unii – 1,3 mld euro. Wszystko po to żeby połączyć ze sobą dwie wyspy: duńską Lolland i niemiecką Fehmarn.

Po ukończeniu budowy tunelu cieśninę Fehmarnbelt będzie można pokonać autem w 10 minut, a pociągiem w siedem. Czas przejazdu na trasie kolejowej Kopenhaga-Hamburg skróci się z pięciu do 2,5 godziny. Skróci się też Duńczykom podróż do Polski.

Duńska firma topi w Bałtyku gigantyczne betonowe bloki. Korytarz transportowy

Budowa najdłuższego na świecie zanurzonego tunelu robi wrażenie. Na początku maja 2026 roku rozpoczęła się operacja zanurzenia pierwszego z 89 betonowych elementów, które wkrótce utworzą podwodną trasę. Każdy z 79 standardowych elementów ma po 217 metrów długości i waży około 73 000 ton każdy. Spółka Sund & Bælt podkreśliła, że po raz pierwszy w historii użyto seryjnie produkowanych fragmentów tunelu o takich gabarytach.

Dodatkowo co dwa kilometry w tunelu umieszczonych zostanie 10 elementów specjalnych, których dolny poziom służy jako piwnica dla instalacji elektrycznych tunelu. Wszystkie moduły w ciągu najbliższych lat będą po kolei zanurzane i łączone, a następnie stabilizowane żwirem dowożonym przez specjalne statki.

Każdy betonowy element jest podzielony na pięć rur: dwie przeznaczono na przyszłą autostradę, dwie na infrastrukturę kolejową, a jedną pozostawiono na potrzeby instalacji technicznych. „Nasza technologia, nasz sprzęt i nasi wykonawcy zademonstrowali swoje możliwości i osiągnęli coś, czego nikt wcześniej nie dokonał. To bardzo ważny dzień dla projektu, dla Danii, Niemiec i dla Europy” – oświadczył prezes firmy Mikkel Hemmingsen, cytowany w komunikacie spółki.

Polski eksport bardziej opłacalny. Szybciej z centralnej Polski do Malmö lub Kopenhagi

Polska również skorzysta na budowie podwodnego tunelu. Inwestycja eliminuje konieczność korzystania z promów, co realnie przyspieszy transport towarów i pasażerów ze Środkowej Europy do Skandynawii oraz przyniesie wymierne korzyści – zwiększy się opłacalność eksportu. Dotyczy to m.in. polskiego sektora meblarskiego, budowlanego oraz rolno-spożywczego.

Fehmarnbelt stworzy najkrótsze lądowe połączenie między Europą Środkową a Skandynawią. W przypadku transportu drogowego i kolejowego oznacza to skrócenie tras między Niemcami a Danią nawet o około 150–160 kilometrów w porównaniu z obecnie wykorzystywanymi korytarzami omijającymi cieśninę.

Dla przewoźników z Polski przełoży się to na zauważalne skrócenie czasu przejazdu do Danii i południowej Szwecji. W zależności od punktu startowego i wybranej trasy, czas transportu z centralnej Polski do regionu Malmö lub Kopenhagi może ulec skróceniu o cennych kilka godzin.

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