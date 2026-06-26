Mieszkańcy Krakowa będą rozczarowani. Chodzi o budowę metra

Budowa metra w Krakowie była jednym z głównych postulatów odwołanego przed miesiącem w referendum Aleksandra Miszalskiego. Były już prezydent miasta zapowiadał, że budowa może ruszyć w 2030 roku.

Metro w Krakowie najwcześniej za 15 lat?

Na rozpoczęcie budowy jeszcze w tej dekadzie nie widzi szans niedawny zastępca Miszalskiego, a dziś pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. W jego ocenie bardziej realny jest termin 2040–2045. – Jeżeli ja się mylę, to bardzo się będę cieszył, że się myliłem, bo komuś uda się to zrobić szybciej. Natomiast ja nigdy nie starałem się obiecywać czegoś, w co sam nie wierzyłem – powiedział Kracik w wywiadzie dla Radia Kraków.

Samorządowiec przekonuje, że wcześniejsze prognozy nie uwzględniały rzeczywistej skali wyzwań formalnych i organizacyjnych. – To jest efekt zajmowania się tym tematem przez osoby, które nie miały dużego doświadczenia w prowadzeniu tego typu inwestycji i procedur, które same w sobie są nieprzewidywalne – powiedział gość Radia Kraków.

Choć Kracik studzi emocje związane z terminem budowy, nie podważa sensu samej inwestycji. – Metro będzie, bo jest to nieuchronne. Ludzie nie będą chcieli tolerować hałasu generowanego przez tramwaje, nie będą chcieli tolerować zakorkowanych ulic. Metro jest koniecznością – przekonuje pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.

Kracik zwraca uwagę, że miasto będzie musiało znaleźć pieniądze nie tylko na realizację inwestycji, ale również na jej późniejsze utrzymanie.

Szacuje się, że koszt budowy pierwszej linii metra w Krakowie to ok. 13-15 mld zł. Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami pierwszy odcinek podziemnej kolejki ma liczyć 6 kilometrów długości. Będzie prowadził z Nowej Huty do ul. Piastowskiej. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości.

Obecnie metro działa w Polsce tylko w Warszawie, gdzie pasażerowie korzystają z dwóch linii.

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