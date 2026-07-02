Renta wdowia działa już rok. Od 2027 r. ważne zmiany dla seniorów

Renta wdowia stanowi połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc.

Choć świadczenie weszło w życie w styczniu 2025 roku, to wypłaty ruszyły na początku lipca, co oznacza, że możemy mówić o roku praktycznego funkcjonowania renty wdowiej.

Z informacji przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że rentę wdowią pobiera niemal milion seniorów. – Liczba osób pobierających świadczenia wypłacone w ramach tzw. renty wdowiej w maju 2026 r. wyniosła 988,8 tys. – przekazało nam biuro prasowe resortu rodziny.

Ministerstwo podało również, że łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej w okresie styczeń-maj br. wyniosła 18 912,3 mln zł. Z szacunków resortu wynika, że seniorzy zyskali średnio 370 zł więcej.

Nie wszyscy ubiegający się o świadczenie spotkali się z pozytywną odpowiedzią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odmówił przyznania renty wdowiej ok. 200 tys. osobom. Jak przekazał „Wprost” Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS, tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odrzucono 10,2 tys. wniosków.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto.

Renta wdowia z ważną zmianą od stycznia

Z zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, lidera Lewicy (pomysłodawcy renty wdowiej) wynika, że ugrupowanie – w przypadku zachowania władzy po przyszłorocznych wyborach – będzie dążyło do tego, aby świadczenie objęło wszystkich wdowców i wdowy.

Pewne jest, że od stycznia część drugiego pobieranego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., dzięki czemu seniorzy zyskają ok. 500 zł.

– Dodatkowo do kieszeni seniora i seniorki pobierającego rentę wdowie trafiać będzie ok. 500 lub 600 złotych miesięcznie. Każdego miesiąca dodatkowe 600 złotych. To jest szansa na lepsze życie. To szansa na łatwiejsze opłacenie rachunków. To szansa na wykupienie leków, jeżeli takie są potrzebne. To szansa na to, żeby sprezentować wnukowi czy wnuczce prezent albo wspólny wyjazd. To realna zmiana jakości życia – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

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